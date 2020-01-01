У ФК «Волинь» виявили 2 випадки коронавірусу
Сьогодні, 19:07
Сьогодні, 23 червня, футбольний клуб «Волинь» отримав повні результати повторного ПЛР-тестування на коронавірус COVID-19. За його результатами, два тести показали позитивний результат.
Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.
Інфіковані уже сьогодні здали повторні тести та дотримуються самоізоляції за медичними вимогами.
Відзначають, що серед футболістів команди випадків зараження коронавірусом не виявили. Та додають, сьогодні увечері «Волинь» вирушає до Одеси, де буде відновлювати сезон матчем 20-го туру проти «Чорноморця».
Через затримку з отриманням повних результатів тестувань матч «Чорноморець» - «Волинь» перенесли на четвер, 25 червня. Початок гри – о 19:00.
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Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.
Інфіковані уже сьогодні здали повторні тести та дотримуються самоізоляції за медичними вимогами.
Відзначають, що серед футболістів команди випадків зараження коронавірусом не виявили. Та додають, сьогодні увечері «Волинь» вирушає до Одеси, де буде відновлювати сезон матчем 20-го туру проти «Чорноморця».
Через затримку з отриманням повних результатів тестувань матч «Чорноморець» - «Волинь» перенесли на четвер, 25 червня. Початок гри – о 19:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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