У громаді на Волині борються зі стихійною торгівлею. ФОТО





Про це



Згідно «Правил благоустрою в м. Ківерці», а саме: п. 5.1.37. забороняється торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях, організовувати торгівлю та надання послуг без відповідних на це дозволів.



В місті Ківерці функціонують два ринки, зокрема по вулиці Соборності, 25 та вулиці Шевченка, 31А. Нагадують, для провадження торгівлі молочною продукцією відведено місця у м’ясо-молочному павільйоні ринку по вулиці Соборності.



Зазначають, що реалізація молочної продукції можлива виключно на підставі дозвільних документів та відповідних досліджень від Ківерцівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представниками міської ради спільно з поліцейським офіцером Ківерцівської ОТГ провели роз’яснювально-попереджувальну роботу про неприпустимість стихійної торгівлі на території громади.Про це повідомляють на сайті громади.Згідно «Правил благоустрою в м. Ківерці», а саме: п. 5.1.37. забороняється торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях, організовувати торгівлю та надання послуг без відповідних на це дозволів.В місті Ківерці функціонують два ринки, зокрема по вулиці Соборності, 25 та вулиці Шевченка, 31А. Нагадують, для провадження торгівлі молочною продукцією відведено місця у м’ясо-молочному павільйоні ринку по вулиці Соборності.Зазначають, що реалізація молочної продукції можлива виключно на підставі дозвільних документів та відповідних досліджень від Ківерцівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби.

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