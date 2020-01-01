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У громаді на Волині борються зі стихійною торгівлею. ФОТО

У громаді на Волині борються зі стихійною торгівлею. ФОТО
Представниками міської ради спільно з поліцейським офіцером Ківерцівської ОТГ провели роз’яснювально-попереджувальну роботу про неприпустимість стихійної торгівлі на території громади.

Про це повідомляють на сайті громади.

Згідно «Правил благоустрою в м. Ківерці», а саме: п. 5.1.37. забороняється торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях, організовувати торгівлю та надання послуг без відповідних на це дозволів.

В місті Ківерці функціонують два ринки, зокрема по вулиці Соборності, 25 та вулиці Шевченка, 31А. Нагадують, для провадження торгівлі молочною продукцією відведено місця у м’ясо-молочному павільйоні ринку по вулиці Соборності.

Зазначають, що реалізація молочної продукції можлива виключно на підставі дозвільних документів та відповідних досліджень від Ківерцівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби.

У громаді на Волині борються зі стихійною торгівлею. ФОТО
У громаді на Волині борються зі стихійною торгівлею. ФОТО
У громаді на Волині борються зі стихійною торгівлею. ФОТО

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Теги: Ківерці, стихійна торгівля
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