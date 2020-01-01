У Міносвіти повідомили, чи будуть переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання





Про це заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій,



"МОН не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання. Рішення про те, чи безпечно буде учням повертатись за парти 1 вересня, прийматимуть Комісія ТЕБ і НС та Головний державний санітарний лікар на основі епідеміологічної ситуації й не раніше серпня, ближче до старту навчального року. Наразі МОН готується до нового навчального року. Зокрема, спільно з Головним санлікарем ми готуємо вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії – щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі тощо”, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.



Міністерство також систематизує досвід освітнього процесу з використанням дистанційних технологій під час карантину в березні-травні 2020 року і оновлює законодавство, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину та в умовах пандемії.



Зокрема, це стосується Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, проєкт якого запропоновано для громадського обговорення. Документ має на меті врегулювати особливості дистанційного навчання саме в закладах загальної середньої освіти, зокрема на основі досвіду, отриманого під час дистанційного навчання на карантині наприкінці 2019/2020 навчального року.



“Положення про дистанційне навчання затверджено ще 2013 року. І вимушений перехід на дистанційний формат під час пандемії COVID-19 показав нам слабкі місця у шкільній освіті. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб дистанційна освіта відповідала реальним потребам і можливостям учнів та педагогів. Це стосується організації освітнього процесу, розвитку вчителів і, найголовніше, технічних можливостей учнів та педагогів”, – додала Любомира Мандзій.



Пропозиції до проєкту Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти можна подати до 21 липня 2020 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки України повідомило, що навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня, а формат роботи шкіл залежатиме виключно від епідеміологічної ситуації.Про це заявила т.в.о. міністра освіти і науки повідомляє пресслужба відомства."МОН не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання. Рішення про те, чи безпечно буде учням повертатись за парти 1 вересня, прийматимуть Комісія ТЕБ і НС та Головний державний санітарний лікар на основі епідеміологічної ситуації й не раніше серпня, ближче до старту навчального року. Наразі МОН готується до нового навчального року. Зокрема, спільно з Головним санлікарем ми готуємо вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії – щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі тощо”, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.Міністерство також систематизує досвід освітнього процесу з використанням дистанційних технологій під час карантину в березні-травні 2020 року і оновлює законодавство, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину та в умовах пандемії.Зокрема, це стосується Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, проєкт якого запропоновано для громадського обговорення. Документ має на меті врегулювати особливості дистанційного навчання саме в закладах загальної середньої освіти, зокрема на основі досвіду, отриманого під час дистанційного навчання на карантині наприкінці 2019/2020 навчального року.“Положення про дистанційне навчання затверджено ще 2013 року. І вимушений перехід на дистанційний формат під час пандемії COVID-19 показав нам слабкі місця у шкільній освіті. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб дистанційна освіта відповідала реальним потребам і можливостям учнів та педагогів. Це стосується організації освітнього процесу, розвитку вчителів і, найголовніше, технічних можливостей учнів та педагогів”, – додала Любомира Мандзій.Пропозиції до проєкту Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти можна подати до 21 липня 2020 року.

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