Волинські громади візьмуть участь у міжнародному проєкті
Сьогодні, 05:19
Півтора десятка волинських громад стали учасниками міжнародного проєкту, який співфінансується Європейським Союзом.
Про це йдеться на сайті Поромівської ОТГ.
Так, Поромівська ОТГ разом з 14-ма іншими волинськими громадами візьмуть участь проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області».
Проєкт співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми Tранскордонного Cпівробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Зокрема, участь у конкурсі візьмуть Устилузька (Володимир-Волинський район), Поромівська, Павлівська, Литовезька, Іваничівська (Іваничівський район), Любомльська, Рівненська (Любомльський район), Шацька громади.
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Про це йдеться на сайті Поромівської ОТГ.
Так, Поромівська ОТГ разом з 14-ма іншими волинськими громадами візьмуть участь проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області».
Проєкт співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми Tранскордонного Cпівробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Зокрема, участь у конкурсі візьмуть Устилузька (Володимир-Волинський район), Поромівська, Павлівська, Литовезька, Іваничівська (Іваничівський район), Любомльська, Рівненська (Любомльський район), Шацька громади.
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