Волинські громади візьмуть участь у міжнародному проєкті





Про це йдеться на сайті Поромівської ОТГ.



Так, Поромівська ОТГ разом з 14-ма іншими волинськими громадами візьмуть участь проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області».



Проєкт співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми Tранскордонного Cпівробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.



Зокрема, участь у конкурсі візьмуть Устилузька (Володимир-Волинський район), Поромівська, Павлівська, Литовезька, Іваничівська (Іваничівський район), Любомльська, Рівненська (Любомльський район), Шацька громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Півтора десятка волинських громад стали учасниками міжнародного проєкту, який співфінансується Європейським Союзом.Про це йдеться на сайті Поромівської ОТГ.Так, Поромівська ОТГ разом з 14-ма іншими волинськими громадами візьмуть участь проєкту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів в порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області».Проєкт співфінансується Європейським Союзом в рамках Програми Tранскордонного Cпівробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.Зокрема, участь у конкурсі візьмуть Устилузька (Володимир-Волинський район), Поромівська, Павлівська, Литовезька, Іваничівська (Іваничівський район), Любомльська, Рівненська (Любомльський район), Шацька громади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію