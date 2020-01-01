На Рівненщині автівку нардепа закидали камінням та яйцями. ВІДЕО





Один з представників Нацкорпусу повідомив, що активісти хотіли поговорити про законопроект про "особливий статус Донбасу", - повідомляє



Очевидці повідомляють, що "особи спортивної зовнішності" були озброєні, а деякі з них - у касках.



Спочатку до активістів вийшла прес-секретар Литвиненка і запросила пройти до приймальної для спілкування з депутатом, але ті відмовилися і наполягали на тому, щоб політик вийшов до них на вулицю.



Після того, як сам депутат вийшов на їхнє прохання і запропонував відповісти на питання, його закидали камінням, фарбою і яйцями.



Поліція, яка охороняла громадський порядок, ніяких дій не робила, що призвело до зіткнень у натовпі.



Депутат перервав спілкування з людьми і сів у свій автомобіль. В його машину з боку представників Нацкорпусу теж летіли каміння та яйця, також були чутні постріли.



Один з представників Нацкорпусу заявив, що активісти приїхали до депутата, щоб поговорити з ним про законопроект про "особливий статус Донбасу".



Водночас на сайті Нацполіції області повідомляється про те, що в Березному були затримані 15 активістів.



Місцеве видання









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області в місті Березне близько ста представників "Національного корпусу" прийшли під офіс приймальні народного депутата від "Слуги народу Сергія Литвиненка".Один з представників Нацкорпусу повідомив, що активісти хотіли поговорити про законопроект про "особливий статус Донбасу", - повідомляє Кореспондент. Очевидці повідомляють, що "особи спортивної зовнішності" були озброєні, а деякі з них - у касках.Спочатку до активістів вийшла прес-секретар Литвиненка і запросила пройти до приймальної для спілкування з депутатом, але ті відмовилися і наполягали на тому, щоб політик вийшов до них на вулицю.Після того, як сам депутат вийшов на їхнє прохання і запропонував відповісти на питання, його закидали камінням, фарбою і яйцями.Поліція, яка охороняла громадський порядок, ніяких дій не робила, що призвело до зіткнень у натовпі.Депутат перервав спілкування з людьми і сів у свій автомобіль. В його машину з боку представників Нацкорпусу теж летіли каміння та яйця, також були чутні постріли.Один з представників Нацкорпусу заявив, що активісти приїхали до депутата, щоб поговорити з ним про законопроект про "особливий статус Донбасу".Водночас на сайті Нацполіції області повідомляється про те, що в Березному були затримані 15 активістів.Місцеве видання РівнеPost повідомляє, що у Березному побував одіозний народний депутат Ілля Кива, який на своїй сторінці у фейсбуці розповідав, що проводив у Березному збір руху «Патріоти – За життя». Туди він приїхав разом із місцевим нардепом від «Слуги народу» Сергієм Литвиненком.

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