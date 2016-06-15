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Менше половини українців говорять вдома українською мовою

Менше половини українців говорять вдома українською мовою
Соціологи з'ясували, скільки українців спілкуються українською мовою в побуті.

Про це йдеться в дослідженні Центру "Соціальний моніторинг", - пише Радіо Свобода.

Відтак, за даними опитування 46,2% українців вдома спілкуються українською мовою. Російською мовою спілкуються близько 26,4%, ще 27,3% – однаково часто і українською, і російською.

38,1% респондентів хотіли б дивитися телевізійні програми українською мовою, 17,7% – російською, 41,5% – і російською, і українською однаково часто.

33,8% хотіли б читати друковані видання українською мовою, 20,4% – російською, 34,8% – і російською, і українською.

Опитування проводили 10-19 червня. У ньому взяли участь 3 037 респондентів. Стандартне відхилення – 1,1-1,9%.

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Теги: мова, дослідження
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