Менше половини українців говорять вдома українською мовою





Про це йдеться в дослідженні Центру "Соціальний моніторинг", - пише



Відтак, за даними опитування 46,2% українців вдома спілкуються українською мовою. Російською мовою спілкуються близько 26,4%, ще 27,3% – однаково часто і українською, і російською.



38,1% респондентів хотіли б дивитися телевізійні програми українською мовою, 17,7% – російською, 41,5% – і російською, і українською однаково часто.



33,8% хотіли б читати друковані видання українською мовою, 20,4% – російською, 34,8% – і російською, і українською.



Опитування проводили 10-19 червня. У ньому взяли участь 3 037 респондентів. Стандартне відхилення – 1,1-1,9%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціологи з'ясували, скільки українців спілкуються українською мовою в побуті.Про це йдеться в дослідженні Центру "Соціальний моніторинг", - пише Радіо Свобода Відтак, за даними опитування 46,2% українців вдома спілкуються українською мовою. Російською мовою спілкуються близько 26,4%, ще 27,3% – однаково часто і українською, і російською.38,1% респондентів хотіли б дивитися телевізійні програми українською мовою, 17,7% – російською, 41,5% – і російською, і українською однаково часто.33,8% хотіли б читати друковані видання українською мовою, 20,4% – російською, 34,8% – і російською, і українською.Опитування проводили 10-19 червня. У ньому взяли участь 3 037 респондентів. Стандартне відхилення – 1,1-1,9%.

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