Через коронавірус у Луцьку перенесли концерт оркестру «Кантабіле»





Про це повідомили у Волинській обласній філармонії.



"Шановні поціновувачі духовної музики ! У зв'язку з посиленням у Волинській області карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19, концерт духовної музики «Alleluia» Академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії із 28 червня переноситься на сприятливіший епідеміологічний період в області", - йдеться у повідомила дирекція філармонії.



Як відомо, концерт мав відбутися у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла.

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