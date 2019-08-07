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Через коронавірус у Луцьку перенесли концерт оркестру «Кантабіле»

Через коронавірус у Луцьку перенесли концерт оркестру «Кантабіле»
В обласному центрі Волині через через пандемію коронавірусу перенесли концерт духовної музики «Alleluia» за участі Академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії.

Про це повідомили у Волинській обласній філармонії.

"Шановні поціновувачі духовної музики ! У зв'язку з посиленням у Волинській області карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19, концерт духовної музики «Alleluia» Академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії із 28 червня переноситься на сприятливіший епідеміологічний період в області", - йдеться у повідомила дирекція філармонії.

Як відомо, концерт мав відбутися у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла.

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Теги: Волинь, Луцьк, культура
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