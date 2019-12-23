На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО
Сьогодні, 22:51
Злива, яка тривала майже пів дня підтопила районний центр на Волині.
Йдеться про селище Ратне. Фото підтоплених вулиць селища опублікувала Журналістка Марія Сидорук у спільноті "Я ♥ Ратне" у фейсбуці.
"У райцентрі Ратне розпочався дощ. Літо 2020 дивує своєю погодою: то надзвичайна спека триває тиждень, а наступного проливні дощі. Пропонуємо вам переглянути фото дощового райцентру. Злива розпочалася в пообідню пору та тривала й до вечора", - йдеться у дописі до фото.
На світлинах видно, що на вулицях Ратного утворилися величезні калюжі та навіть невеличке "озерце" на виїзді з пожежної частини.
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Йдеться про селище Ратне. Фото підтоплених вулиць селища опублікувала Журналістка Марія Сидорук у спільноті "Я ♥ Ратне" у фейсбуці.
"У райцентрі Ратне розпочався дощ. Літо 2020 дивує своєю погодою: то надзвичайна спека триває тиждень, а наступного проливні дощі. Пропонуємо вам переглянути фото дощового райцентру. Злива розпочалася в пообідню пору та тривала й до вечора", - йдеться у дописі до фото.
На світлинах видно, що на вулицях Ратного утворилися величезні калюжі та навіть невеличке "озерце" на виїзді з пожежної частини.
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