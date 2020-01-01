Уперше волинянин став тренером вищої категорії з грепплінгу. ФОТО

Чотири спортсмени з Волині захистили свої статуси тренерів із грепплінгу.Всеукраїнський тренерсько-атестаційному семінар з групплінгу та пакратіону, який організувала Федерація панкратіону і грепплінгу України, відбувся у Києві, 20-21 червня, - повідомили у спортивному клубі «GARDA».Так, спортсмени клубу GARDAтаотримали статуси тренерів 1-ї категорії із грепплінгу. А головний тренер клубуотримав звання тренера вищої категорії. Це перший тренер на Волині, який отримав такий статус з грепплінгу офіційно.Аби успішно пройти атестацію, борцям необхідно було продемонструвати свій арсенал знань щодо застосування різних видів техніки у боротьбі як у стійці, так і в партері. А також провести кілька поєдинків з різними супротивниками, щоб показати свій борцівський рівень.До слова, у градації грепплінгу можуть бути чотири статуси: тренер 2-ї та 1-ї категорій, «тренер вищої категорії» або «заслужений тренер».«Це закрита подія. Туди приїздять тільки ті, хто має певний борцівський рівень для того, щоби підтвердити свій статус. Ми відвідуємо такі семінари регулярно, для того, щоб підтвердити свій статус та підвищити свій професійний рівень», – додає Михайло Савчук.Якщо раніше до Федерації грепплінгу Волині входили лише спортсмени клубу GARDA, то цьогоріч її поповнили й спортсмени з клубу «Воїн». Відтак, спортсмен цього клубутакож атестувався і отримав статус тренера першої категорії із грепплінгу.