На волинському озері вилучили майже кілометр браконьєрської сітки. ФОТО

У період з 15 по 22 червня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 23 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.На порушників склали 10 протоколів за порушення Правил рибальства та оформили три акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, - повідомляють у Волинському рибоохоронному патрулі.«За даний період на порушників накладено штрафів на суму 493 грн, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили сім од. заборонених знарядь лову та ще 32 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляНаприклад, 17 червня близько 21 години державні інспектори рибоохорони викрили грубе порушення правил рибальства. Двоє громадян здійснювали вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. Інцидент стався на р. Турія, поблизу с. Блаженик Турійського району Волинської області.Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству. На винних осіб склали протоколи за грубе порушення Правил рибальства. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення порушників до відповідальності. Заборонене знаряддя лову вилучили.19 червня завдяки повідомленню на «гарячу лінію» рибпатруля виявлено безгосподарське майно. На озері Велике Чорне, поблизу смт Шацьк Шацького району Волинської області вилучили 14 сіток, загальною довжиною 980 метрів. У сітках знаходилася риба: 2 карасі сріблястих та 5 лящів. Оскільки водні біоресурси перебували у живому стані, їх випустили у природне середовище. Вдалося попередити збитків на суму 1 505 грн.