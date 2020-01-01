Знову антирекорд: в Україні – 940 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 61





Про це свідчать



Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (203), Рівненській областях (126) та місті Києві (99).



На Волині за попередню добу зареєстрували 61 новий випадок хвороби. Загальна кількість захворілих станом на ранок 24 червня становить 1955. Одужали 605 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 57 людей.



Днем раніше за добу зафіксували 833 нових випадки.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 39 014 осіб, з них 17 409 одужали, летальних випадків — 1051.

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