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Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік

Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік
Поблизу Луцька легковик злетів у кювет, водій загинув. Обставини трагедії з’ясовує слідство.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 23 червня, ввечері на автодорозі сполученням Луцьк-Ковель поблизу повороту до села Брище. За кермом автомобіля ВАЗ 2107 перебував 47-річний житель Рожищенського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, злетів у кювет та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Автомобіль перетворився на купу брухту.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік
Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік




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Теги: аварія, Брище, кювет
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