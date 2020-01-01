Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 23 червня, ввечері на автодорозі сполученням Луцьк-Ковель поблизу повороту до села Брище. За кермом автомобіля ВАЗ 2107 перебував 47-річний житель Рожищенського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, злетів у кювет та врізався у дерево.



Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Автомобіль перетворився на купу брухту.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцька легковик злетів у кювет, водій загинув. Обставини трагедії з’ясовує слідство.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 23 червня, ввечері на автодорозі сполученням Луцьк-Ковель поблизу повороту до села Брище. За кермом автомобіля ВАЗ 2107 перебував 47-річний житель Рожищенського району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, злетів у кювет та врізався у дерево.Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Автомобіль перетворився на купу брухту.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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