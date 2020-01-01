Три смерті і 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19: Ковельський район – 15, м.Луцьк – 7, Луцький район – 6, Камінь-Каширський район – 6, м.Нововолинськ – 5, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 4, Маневицький район – 4, Старовижівський район – 4, Володимир - Волинський район – 2, Рожищенський район - 2, Турійський район - 2, Шацький район – 2, Любешівський район – 1. За добу одужано 56 осіб. Три випадки хвороби завершилося летально (померли мешканці Шацького, Турійського та Ратнівського районів).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом станом на 24 червня в області зареєстровано 1955 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 609 осіб. 57 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 382 випадки, в т.ч. 10 летальних;Луцький район – 147 випадків, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 308 випадків, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 248 випадків, в т.ч. 7 летальних;Володимир-Волинський район – 193 випадки, в т.ч. 3 летальних;м. Нововолинськ – 106 випадків, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 28 випадків;Камінь-Каширський район – 124 випадки, в т.ч. 6 летальних;Ратнівський район – 84 випадки, в т.ч. 3 летальних;Маневицький район – 74 випадки, в тому числі 4 летальних;Старовижівський район – 67 випадків, в т.ч. 2 летальних;Горохівський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;Любешівський район – 33 випадки;Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;Любомльський район – 29 випадків;Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;Шацький район – 18 випадків, в тому числі 1 летальний;Локачинський район – 12 випадків.За попередню добу надійшло 62 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 12 349 осіб, в тому числі за останню добу – 235 осіб.