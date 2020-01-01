Через блискавку у селі на Волині загорілась будівля

На Волині 23 червня вогнеборці приборкали 2 пожежі.Так, о 16:27 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у цегляному житловому будинку на вулиці Залізняка в місті Володимир – Волинському, - У ДСНС України у Волинській області.Уже за 11 хвилин до місця виклику прибули рятувальники. На момент прибуття осередок пожежі знаходився в кухні будинку, на гасіння бійці ДСНС подали один водяний пожежний ствол. Через 6 хвилин пожежу вдалось ліквідувати. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку.Ймовірно, пожежа відбулася внаслідок необережного поводження з вогнем власниці будинку.У селі Невір Любешівського району горіла господарська будівля.Рятувальникам вдалось приборкати пожежу та не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Пожежу локалізували о 16:55, о 17:50 – ліквідували.Вогонь знищив покрівлю на площі 70 м кв, пошкодив дерев’яне перекриття. Причина пожежі – влучання блискавки.