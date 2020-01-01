Через блискавку у селі на Волині загорілась будівля
Сьогодні, 10:27
На Волині 23 червня вогнеборці приборкали 2 пожежі.
Так, о 16:27 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у цегляному житловому будинку на вулиці Залізняка в місті Володимир – Волинському, - У ДСНС України у Волинській області.
Уже за 11 хвилин до місця виклику прибули рятувальники. На момент прибуття осередок пожежі знаходився в кухні будинку, на гасіння бійці ДСНС подали один водяний пожежний ствол. Через 6 хвилин пожежу вдалось ліквідувати. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку.
Ймовірно, пожежа відбулася внаслідок необережного поводження з вогнем власниці будинку.
У селі Невір Любешівського району горіла господарська будівля.
Рятувальникам вдалось приборкати пожежу та не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Пожежу локалізували о 16:55, о 17:50 – ліквідували.
Вогонь знищив покрівлю на площі 70 м кв, пошкодив дерев’яне перекриття. Причина пожежі – влучання блискавки.
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Так, о 16:27 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у цегляному житловому будинку на вулиці Залізняка в місті Володимир – Волинському, - У ДСНС України у Волинській області.
Уже за 11 хвилин до місця виклику прибули рятувальники. На момент прибуття осередок пожежі знаходився в кухні будинку, на гасіння бійці ДСНС подали один водяний пожежний ствол. Через 6 хвилин пожежу вдалось ліквідувати. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку.
Ймовірно, пожежа відбулася внаслідок необережного поводження з вогнем власниці будинку.
У селі Невір Любешівського району горіла господарська будівля.
Рятувальникам вдалось приборкати пожежу та не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Пожежу локалізували о 16:55, о 17:50 – ліквідували.
Вогонь знищив покрівлю на площі 70 м кв, пошкодив дерев’яне перекриття. Причина пожежі – влучання блискавки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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