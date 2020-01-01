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У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*

У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*
Бутік-готель «MOJO» – новий і перший готельний проект ресторатора Романа Хорзова – гостинно відчинив свої двері для лучан та гостей міста.

«MOJO» – це єдиний готель у Старому Місті класу «Люкс» в безпосередній близькості від туристичних маршрутів та ділового центру міста (до 5 хв. пішки). З вікон готелю відкривається неймовірний вид на найбільшу окрасу міста – Замок Любарта з однієї сторони та розлив річки Стир із сонячним заходом сонця з іншої.

Готель налічує два поверхи (4 та 5 поверхи комплексу «MOJO HALL») з ліфтовим сполученням і 22 просторих номери від 23 і аж до 50 кв.м у категоріях: «Стандарт», «Стандарт Plus», «Напівлюкс» з окремою лаунж-зоною, двокімнатний номер «Люкс» та готовий приймати до 45 осіб щодня. Номери виконані в ексклюзивному дизайні в стилі «Home Loft», обладнані індивідуальною ванною кімнатою з парфумерними аксесуарами, письмовим столом, міні-баром, сейфом, 32-дюймовими телевізорами з кабельним телебаченням та швидкісним інтернетом.

У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*
У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*


Вартість номерів – від 890 грн. за добу.

Затишний ресторан на даху з відкритою терасою “MOJO SKY GARDEN” дозволить насолодитись ранковими сніданки А la Carte з філіжанкою запашної кави та краєвидом, а повечеряти стравами від шеф-кухаря з вугільної печі Josper, широким вибором морепродуктів та авторськими коктейлями.

Ресторан приймає бронювання на проведення весілля, бенкетів та ін. святкових подій, а перебування у «MOJO Boutique Нotel» стане зручним рішенням для усіх Гостей.

Для ділових зустрічей в «MOJO Boutique Hotel» є конференц-зал загальною місткістю до 50 осіб, що забезпечує вимоги проведення презентацій, тренінгів, семінарів. На території готелю на постійній основі діє тренажерний зал «MOJO FITNESS» та масажний кабінет.
Для зручності Гостей готелю передбачений наземний паркінг з цілодобовим відеоспостереженням, що дозволяє розташування навіть туристичного автобуса.

До послуг та дозвілля гостей комплексу та готелю зокрема – відомий сімейний ресторан лучан “MOJO FAMILY” з великою дитячою ігровою кімнатою, де можна скуштувати справжню неаполітанську піцу з печі на дровах, суші та кращі страви європейської кухні.
Також у комплексі – найвідоміший нічний заклад Луцька “MOJO DISCO&KARAOKE”, де свято і радість – щодня! Заклад збирає Гостей та кращі відгуки зі всієї України та з-за кордону.

Готель пропонує комплексні рішення зі знижками на поселення та інші послуги комплексу для групових замовників (туризм, конференції тощо), а також можлива вигідна співпраця з юридичними особами на постійній основі.

Зв’язатися з адміністрацією готелю можна за телефоном комплексу +38 07 37 37 60 60 (голосове меню №2), а забронювати номери і отримати додаткову інформацію про готель можна на сайті mojo.lutsk.ua, booking.com. hotels24.com і в мобільному додатку MOJO HALL.

У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*
У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*
У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*
У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*
У Старому місті відкрили бутік-готель «MOJO». ФОТО*


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Теги: «MOJO», готель, бутік-готель
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