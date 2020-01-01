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90% жінок мали аборти, – відома гінеколог з Луцька про уникання теми сексу в СРСР. ВІДЕО

90% жінок мали аборти, – відома гінеколог з Луцька про уникання теми сексу в СРСР. ВІДЕО
Табу на секс в інформаційному просторі Радянського Союзу мало жахливі наслідки.

Про це розповіла лікарка-гінеколог луцького медичного центру «Клініка лікаря Цюха» Іванна Цюх під час онлайн-розмови «Свідоме батьківство: як говорити з дітьми про ЦЕ?», - пише Конкурент.

Захід у рамках проєкту «Школа свідомого громадянина» відбувся у вівторок, 23 червня, на платформі Zoom. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський.

Модераторка та співкоординаторка проєкту Галина Падалко поцікавилася у спікерки, до яких наслідків призвела так звана «політика замовчування» СРСР та відсутність сексуальної освіти дітей. Адже твердження «у Радянському Союзі сексу не було» дало відбиток на цілу епоху.

«Моя особиста статистика, що в анамнезі 90% жінок, народжених або статево сформованих у СРСР, було як мінімум 1-2 аборти за плечима, про які одні шкодують, одні оплакують, а деякі абсолютно спокійно про це говорять. Для мене це жахливі наслідки оцих заборон, які не вирішували питання, а погіршували його», – розповіла гінеколог Іванна Цюх.

Спікерка вважає, що зараз суспільство живе в епоху, коли все дозволено. Та додає, що нині занадто багато шкідливої та зайвої інформації для підлітків. Натомість у радянські часи замовчуванням та забороною проблема не вирішувалася.

«Секс – він же ж був, є і буде, бо це один із базових інстинктів живих створінь. Якщо людина здорова, вона потребує продовження роду і певних задоволень. Я бачу негативні наслідки «періоду замовчування», – розказала Іванна Цюх.

Про себе гінеколог розповідає, що про секс знала майже з дитинства, адже виросла у сім'ї лікарів, тож доступ до медичної літератури у неї був постійно.

«Уже в 5 років я знала, як народжуються тварини і діти, пробувала провести кесарів розтин і прийняти пологи у кішки, яку збила машина», – поділилася лікарка історією з дитинства.

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Теги: гінеколог, Іванна Цюх, секс, розмова, табу, Рух «СВІДОМІ», проєкт
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