Пішов із життя екстренер «Волині» та легенда «Карпат»

Юрій Дячук-Ставицький, який керував командою у сезоні 1995-1996.



Трагічну звістку



Тренера не стало на 73 році життя, довгий час він боровся із онкохворобою.



«На початку другого кола сезону 95-96 у Луцьку керівництво Волинської ОДА звільнило Кварцяного і призначило на посаду Дячука-Ставицького. Але йому не вдалося зберегти команду у вищій лізі, «Волинь» посіла 17-е місце з 18 команд», –йдетьсяу дописі.



Дячук-Ставицький прийшов у відновлені Карпати наприкінці 1980-тих і пройшов через усі кар’єрні щаблі, сам же стояв на позиції воротаря.



Довідково: Юрій Михайлович Дячук-Ставицький (нар. 26 січня 1947, Львів) — радянський та український футболіст і тренер. Заслужений тренер України (з 1999). Багатолітній помічник Мирона Маркевича, зокрема у період його роботи у львівських «Карпатах», коли клуб здобув «бронзу» чемпіонату України 1997/98. Головний тренер «Карпат» у 2004—2006 ,2007 ,2012 та 2013 рр.



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