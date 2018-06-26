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Пішов із життя екстренер «Волині» та легенда «Карпат»

Пішов із життя екстренер «Волині» та легенда «Карпат»
Помер колишній тренер футбольного клубу «Волинь» Юрій Дячук-Ставицький, який керував командою у сезоні 1995-1996.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Fan-project Volyn у Facebook.

Тренера не стало на 73 році життя, довгий час він боровся із онкохворобою.

«На початку другого кола сезону 95-96 у Луцьку керівництво Волинської ОДА звільнило Кварцяного і призначило на посаду Дячука-Ставицького. Але йому не вдалося зберегти команду у вищій лізі, «Волинь» посіла 17-е місце з 18 команд», –йдетьсяу дописі.

Дячук-Ставицький прийшов у відновлені Карпати наприкінці 1980-тих і пройшов через усі кар’єрні щаблі, сам же стояв на позиції воротаря.

Довідково: Юрій Михайлович Дячук-Ставицький (нар. 26 січня 1947, Львів) — радянський та український футболіст і тренер. Заслужений тренер України (з 1999). Багатолітній помічник Мирона Маркевича, зокрема у період його роботи у львівських «Карпатах», коли клуб здобув «бронзу» чемпіонату України 1997/98. Головний тренер «Карпат» у 2004—2006 ,2007 ,2012 та 2013 рр.

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Теги: ФК Волинь, тренер, смерть
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