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У Луцьку п’яний водій хотів за 5000 гривень відкупитись від поліцейських

У Луцьку п’яний водій хотів за 5000 гривень відкупитись від поліцейських
5000 гривень хабара пропонував нетверезий водій патрульним у Луцьку.

Сьогодні вночі, близько 2-ї години, на проспекті Президента Грушевського, патрульні зупинили Volkswagen Caddy, водій якого рухався в темну пору доби без увімкнених фар ближнього світла, чим порушував правила дорожнього руху, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Під час спілкування з 25-річним водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. На огляд у присутності свідків він відразу погодився. Освідування на місці показало 2,22 проміле, що більш ніж в 11 разів перевищує допустиму норму.

При складані адмінпротоколу на водія за керування напідпитку, останній з метою уникнення відповідальності пропонував неправомірну вигоду. Порушника поклав у службовий автомобіль 5000 гривень.

Відповідно, його затримали та викликали слідчо-оперативну групу.


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Теги: водій, хабар, порушення, Луцьк
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