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У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*

У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*
Для тих, кому набридло готувати вдома, у ПортCity пропонують замовити улюблену піцу з собою від StrikeCity та насолоджуватися смачною стравою у безпеці, сидячи вдома.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00 за телефоном 067 334 50 85 або на 3-му поверсі ПортCity.

Отримати замовлення можна на 3-му поверсі ТРЦ.

У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*
У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*
У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*
У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*
У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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