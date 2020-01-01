У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00 за телефоном 067 334 50 85 або на 3-му поверсі ПортCity.



Отримати замовлення можна на 3-му поверсі ТРЦ.





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