У ТРЦ ПортCity – «смачні» пропозиції на піцу з собою*
Сьогодні, 13:46
Для тих, кому набридло готувати вдома, у ПортCity пропонують замовити улюблену піцу з собою від StrikeCity та насолоджуватися смачною стравою у безпеці, сидячи вдома.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00 за телефоном 067 334 50 85 або на 3-му поверсі ПортCity.
Отримати замовлення можна на 3-му поверсі ТРЦ.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Замовлення приймають щодня з 10:00 до 22:00 за телефоном 067 334 50 85 або на 3-му поверсі ПортCity.
Отримати замовлення можна на 3-му поверсі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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