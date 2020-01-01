Поліцейські вилучили у волинян амфетамін, коноплю та снодійний мак

Поліцейські вилучили у волинян наркотичні речовини.Так, 23 червня, у селищі Ратне, у 27-річного жителя району поліцейські виявили у кишені його куртки два пакунки, вагою понад 40 г, з порошком, схожим на амфетамін. Пакунки з психотропом вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської областіЦього ж дня, на території домогосподарства 43-річного жителя Ковельського району поліцейські виявили та вилучили 19 кущів коноплі.Окрім цього, у жителів Ковеля та Володимир-Волинського району правоохоронці вилучили снодійний мак.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. За усіма фактами незаконного поводження з наркотиками, посіву та вирощування снотворного маку і конопель слідчі розпочали кримінальні провадження.