Поліцейські вилучили у волинян амфетамін, коноплю та снодійний мак
Сьогодні, 19:20
Поліцейські вилучили у волинян наркотичні речовини.
Так, 23 червня, у селищі Ратне, у 27-річного жителя району поліцейські виявили у кишені його куртки два пакунки, вагою понад 40 г, з порошком, схожим на амфетамін. Пакунки з психотропом вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області
Цього ж дня, на території домогосподарства 43-річного жителя Ковельського району поліцейські виявили та вилучили 19 кущів коноплі.
Окрім цього, у жителів Ковеля та Володимир-Волинського району правоохоронці вилучили снодійний мак.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. За усіма фактами незаконного поводження з наркотиками, посіву та вирощування снотворного маку і конопель слідчі розпочали кримінальні провадження.
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Так, 23 червня, у селищі Ратне, у 27-річного жителя району поліцейські виявили у кишені його куртки два пакунки, вагою понад 40 г, з порошком, схожим на амфетамін. Пакунки з психотропом вилучили, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області
Цього ж дня, на території домогосподарства 43-річного жителя Ковельського району поліцейські виявили та вилучили 19 кущів коноплі.
Окрім цього, у жителів Ковеля та Володимир-Волинського району правоохоронці вилучили снодійний мак.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. За усіма фактами незаконного поводження з наркотиками, посіву та вирощування снотворного маку і конопель слідчі розпочали кримінальні провадження.
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