Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Подружжя Галини та Анатолія Римарчуків із села Залізниця Любешівського району "вполювали" дуже багато грибів.
Про це пише газета "Нове життя".
Цими днями залізницькі грибники Римарчуки постійно повертаються із лісу з повними кошиками лисичок. Наприклад, одного разу Анатолій приніс додому аж десять кілограмів цих жовтобоких грибочків.
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Про це пише газета "Нове життя".
Цими днями залізницькі грибники Римарчуки постійно повертаються із лісу з повними кошиками лисичок. Наприклад, одного разу Анатолій приніс додому аж десять кілограмів цих жовтобоких грибочків.
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