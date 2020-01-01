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Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО

Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО
Подружжя Галини та Анатолія Римарчуків із села Залізниця Любешівського району "вполювали" дуже багато грибів.

Про це пише газета "Нове життя".

Цими днями залізницькі грибники Римарчуки постійно повертаються із лісу з повними кошиками лисичок. Наприклад, одного разу Анатолій приніс додому аж десять кілограмів цих жовтобоких грибочків.


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Теги: лисички, гриби, Залізниця
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