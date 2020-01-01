Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО





Про це пише газета



Цими днями залізницькі грибники Римарчуки постійно повертаються із лісу з повними кошиками лисичок. Наприклад, одного разу Анатолій приніс додому аж десять кілограмів цих жовтобоких грибочків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя Галини та Анатолія Римарчуків із села Залізниця Любешівського району "вполювали" дуже багато грибів.Про це пише газета "Нове життя" Цими днями залізницькі грибники Римарчуки постійно повертаються із лісу з повними кошиками лисичок. Наприклад, одного разу Анатолій приніс додому аж десять кілограмів цих жовтобоких грибочків.

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