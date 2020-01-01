Глибина – 25 метрів: волинські рятувальники дістали із колодязя цуценя





Про це повідомляє Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області.



Так, 22 червня бійці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський здійснили порятунок щеняти, яке впало у колодязь на вулиці Козацькій.



Бійці ДСНС за допомогою спеціального обладнання спустились на глибину 25 метрів та підняли тваринку на поверхню.





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