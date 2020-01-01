Закривають ринки і скасовують маршрутки: у районі на Волині посилюють карантин





Відповідне рішення прийняли учора, 23 червня, на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,



Зокрема, від 23 червня вирішили посилити деякі протиепідемічні заходи через ускладнення ситуації з коронавірусом в районі. Йдеться про припинення курсування громадського транспорту на території району, заборону продовольчих та непродовольчих ринків, а також суб’єктів господарювання, робота яких передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, тощо), торгово-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, закладів культури, торгового і побутового обслуговування населення.



Більше того, роботу магазинів підприємці мають обмежити до 18 години.



Вирішили також перенести карантинні пости із сіл Якушів та Річиця в село Вужиськ (напрямок м.Ковель) та перехрестя доріг М19-Т-03.08 (в сторону Камінь-Каширська) Забродівської сільської ради. Вони працюватимуть цілодобово.



У прикордонному пункті пропуску «Доманове» також, відповідно до рішення, повинен діяти карантинний пост.



У лікарняних закладах району мають призупинити проведення медичних оглядів громадян (профогляди, в тому числі військово-лікарської комісії), крім надання невідкладної допомоги (ургентної) до прийняття окремого рішення.



У районі вирішили також впровадити в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування початок робочого дня з 8:00. В центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України – о 10:00.



Окрім того, керівники Заболотівської та Велимчанської громад забезпечити формування та роботу мобільних бригад щодо обстеження громадян на наявність ознак чи симптомів COVID-19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ратнівщині вирішили вжити більш жорстких карантинних заходів.Відповідне рішення прийняли учора, 23 червня, на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться у протоколі, оприлюдненому Ратнівською РДА Зокрема, від 23 червня вирішили посилити деякі протиепідемічні заходи через ускладнення ситуації з коронавірусом в районі. Йдеться про припинення курсування громадського транспорту на території району, заборону продовольчих та непродовольчих ринків, а також суб’єктів господарювання, робота яких передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, тощо), торгово-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, закладів культури, торгового і побутового обслуговування населення.Більше того, роботу магазинів підприємці мають обмежити до 18 години.Вирішили також перенести карантинні пости із сіл Якушів та Річиця в село Вужиськ (напрямок м.Ковель) та перехрестя доріг М19-Т-03.08 (в сторону Камінь-Каширська) Забродівської сільської ради. Вони працюватимуть цілодобово.У прикордонному пункті пропуску «Доманове» також, відповідно до рішення, повинен діяти карантинний пост.У лікарняних закладах району мають призупинити проведення медичних оглядів громадян (профогляди, в тому числі військово-лікарської комісії), крім надання невідкладної допомоги (ургентної) до прийняття окремого рішення.У районі вирішили також впровадити в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування початок робочого дня з 8:00. В центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України – о 10:00.Окрім того, керівники Заболотівської та Велимчанської громад забезпечити формування та роботу мобільних бригад щодо обстеження громадян на наявність ознак чи симптомів COVID-19.

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