вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Закривають ринки і скасовують маршрутки: у районі на Волині посилюють карантин

Закривають ринки і скасовують маршрутки: у районі на Волині посилюють карантин
На Ратнівщині вирішили вжити більш жорстких карантинних заходів.

Відповідне рішення прийняли учора, 23 червня, на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться у протоколі, оприлюдненому Ратнівською РДА.

Зокрема, від 23 червня вирішили посилити деякі протиепідемічні заходи через ускладнення ситуації з коронавірусом в районі. Йдеться про припинення курсування громадського транспорту на території району, заборону продовольчих та непродовольчих ринків, а також суб’єктів господарювання, робота яких передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, тощо), торгово-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, закладів культури, торгового і побутового обслуговування населення.

Більше того, роботу магазинів підприємці мають обмежити до 18 години.

Вирішили також перенести карантинні пости із сіл Якушів та Річиця в село Вужиськ (напрямок м.Ковель) та перехрестя доріг М19-Т-03.08 (в сторону Камінь-Каширська) Забродівської сільської ради. Вони працюватимуть цілодобово.

У прикордонному пункті пропуску «Доманове» також, відповідно до рішення, повинен діяти карантинний пост.

У лікарняних закладах району мають призупинити проведення медичних оглядів громадян (профогляди, в тому числі військово-лікарської комісії), крім надання невідкладної допомоги (ургентної) до прийняття окремого рішення.

У районі вирішили також впровадити в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування початок робочого дня з 8:00. В центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України – о 10:00.

Окрім того, керівники Заболотівської та Велимчанської громад забезпечити формування та роботу мобільних бригад щодо обстеження громадян на наявність ознак чи симптомів COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ратнівщина, карантин, коронавірус. заходи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Сьогодні, 11:20
Три смерті і 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:22
Знову антирекорд: в Україні – 940 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 09:03
Україна потрапила до «червоної зони» через високу захворюваність на коронавірус
23 червень, 19:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Блокування е-квитків луцьких випускників перенесли
Сьогодні, 11:46
Глибина – 25 метрів: волинські рятувальники дістали із колодязя цуценя
Сьогодні, 11:40
Закривають ринки і скасовують маршрутки: у районі на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 11:35
Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50% Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Сьогодні, 11:20
Волинь – серед претендентів на посилення карантину Волинь – серед претендентів на посилення карантину
Сьогодні, 00:02
Розповіли, чи дотримуються лучани карантинних правил у громадському транспорті Розповіли, чи дотримуються лучани карантинних правил у громадському транспорті
22 червень, 21:42
На Волині вводять більш жорсткий карантин На Волині вводять більш жорсткий карантин
22 червень, 18:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Блокування е-квитків луцьких випускників перенесли
Сьогодні, 11:46
 0
Глибина – 25 метрів: волинські рятувальники дістали із колодязя цуценя
Сьогодні, 11:40
 0
Закривають ринки і скасовують маршрутки: у районі на Волині посилюють карантин
Сьогодні, 11:35
 0
Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО
Сьогодні, 11:28
 0
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8