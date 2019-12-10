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Блокування е-квитків луцьких випускників перенесли

Блокування е-квитків луцьких випускників перенесли
У зв’язку з проведенням основної та додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання процес блокування електронних квитків випускників 2020 року розпочнуть з 17 серпня 2020 року.

Про це повідомляють на сайті Луцькради.

Наголошують, що електронні квитки осіб, що мають право пільгового проїзду (повна пільга), блокуванню підлягати не будуть. Оновлення таких електронних квитків буде відбуватись під час щорічної актуалізації.

Тож міська рада звертається з проханням до випускників та їх батьків стежити за балансом електронних квитків.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що процес блокування електронних квитків мали розпочати із 1 липня.

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Теги: Луцьк, е-квитки, блокування, випускники
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