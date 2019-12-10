Блокування е-квитків луцьких випускників перенесли





Про це



Наголошують, що електронні квитки осіб, що мають право пільгового проїзду (повна пільга), блокуванню підлягати не будуть. Оновлення таких електронних квитків буде відбуватись під час щорічної актуалізації.



Тож міська рада звертається з проханням до випускників та їх батьків стежити за балансом електронних квитків.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що процес блокування електронних квитків мали розпочати із 1 липня.

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