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Повінь на Закарпатті показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Повінь на Закарпатті показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Західна Україна потерпає від повеней, викликаних сильними дощами.

Відео наслідків затоплення в Закарпатській області з'явилося на Youtube-каналі PolianR, - пише Уніан.

Через негоду в західних областях України підтопило 197 населених пунктів. В Івано-Франківській області загинули три людини. Найбільше населених пунктів підтопило в Івано-Франківській області - 165, У Чернівецькій області – 18, у Львівській – 8, у Закарпатській – 3.

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Теги: повінь, Закарпаття, наслідки
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