Повінь на Закарпатті показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:56
Західна Україна потерпає від повеней, викликаних сильними дощами.
Відео наслідків затоплення в Закарпатській області з'явилося на Youtube-каналі PolianR, - пише Уніан.
Через негоду в західних областях України підтопило 197 населених пунктів. В Івано-Франківській області загинули три людини. Найбільше населених пунктів підтопило в Івано-Франківській області - 165, У Чернівецькій області – 18, у Львівській – 8, у Закарпатській – 3.
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Відео наслідків затоплення в Закарпатській області з'явилося на Youtube-каналі PolianR, - пише Уніан.
Через негоду в західних областях України підтопило 197 населених пунктів. В Івано-Франківській області загинули три людини. Найбільше населених пунктів підтопило в Івано-Франківській області - 165, У Чернівецькій області – 18, у Львівській – 8, у Закарпатській – 3.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Буковині повінь зруйнувала укріпні споруди, є загроза підтоплення Чернівців
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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