Автостанція 90-х років якогось райцентру, – Поліщук про зупинку у Луцьку

У Луцьку приведуть до ладу зупинки громадського транспорту. Їх хочуть облаштувати відповідно до єдиного зразка.Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.Під час розгляду питання про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцюдля обслуговування торгового павільйону в критій зупинці громадського транспорту на проспекті Відродження, 18б розгорілася дискусія.Радник мера Луцьказапропонував зняти з розгляду усі питання, що стосуються зупинок. Він нагадав, що нещодавно опублікував на своїй сторінці у facebook проект реконструкції відповідно до якого хочуть облаштовувати зупинки у місті.«У нас, наприклад, на проспекті Волі є зупинка навпроти 4-ї школи. Вона виглядає жахливо. Її вигляд нагадує автостанцію 90-х років якогось районного центру. Не може бути центр міста таким», - наголосив він.Ігор Поліщук запропонував провести зустріч з підприємцями та взяти з них зобов’язання щодо реконструкції зупинок в єдиному стилі.