Автостанція 90-х років якогось райцентру, – Поліщук про зупинку у Луцьку
Сьогодні, 12:24
У Луцьку приведуть до ладу зупинки громадського транспорту. Їх хочуть облаштувати відповідно до єдиного зразка.
Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.
Під час розгляду питання про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Вороні Н.І. для обслуговування торгового павільйону в критій зупинці громадського транспорту на проспекті Відродження, 18б розгорілася дискусія.
Радник мера Луцька Ігор Поліщук запропонував зняти з розгляду усі питання, що стосуються зупинок. Він нагадав, що нещодавно опублікував на своїй сторінці у facebook проект реконструкції відповідно до якого хочуть облаштовувати зупинки у місті.
«У нас, наприклад, на проспекті Волі є зупинка навпроти 4-ї школи. Вона виглядає жахливо. Її вигляд нагадує автостанцію 90-х років якогось районного центру. Не може бути центр міста таким», - наголосив він.
Ігор Поліщук запропонував провести зустріч з підприємцями та взяти з них зобов’язання щодо реконструкції зупинок в єдиному стилі.
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Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.
Під час розгляду питання про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Вороні Н.І. для обслуговування торгового павільйону в критій зупинці громадського транспорту на проспекті Відродження, 18б розгорілася дискусія.
Радник мера Луцька Ігор Поліщук запропонував зняти з розгляду усі питання, що стосуються зупинок. Він нагадав, що нещодавно опублікував на своїй сторінці у facebook проект реконструкції відповідно до якого хочуть облаштовувати зупинки у місті.
«У нас, наприклад, на проспекті Волі є зупинка навпроти 4-ї школи. Вона виглядає жахливо. Її вигляд нагадує автостанцію 90-х років якогось районного центру. Не може бути центр міста таким», - наголосив він.
Ігор Поліщук запропонував провести зустріч з підприємцями та взяти з них зобов’язання щодо реконструкції зупинок в єдиному стилі.
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Коментарі 3
САМЕ ЧАС РОБИТИ "КРАСІВО"! Укропчику, в країні - КРИЗА! Люди - ВИЖИВАЮТЬ! В підприємців - немає грошей на твої забаганки, від'ї*ись від людей!
Тут або совкодрочери хочуть по совдепівськи, або сільські хочуть "красіво".
Так-так їх, Ігорцю ! І отой прицеп з циганськими рюшечками, шо торгує пиріжками біля головного входу в обласну лікарню, застав синочка облдепутата забрати ! Там навіть не 90-і роки - там повний ацтой ! Продемонструй, шо в тебе моці хватить !
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