вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Автостанція 90-х років якогось райцентру, – Поліщук про зупинку у Луцьку

Автостанція 90-х років якогось райцентру, – Поліщук про зупинку у Луцьку
У Луцьку приведуть до ладу зупинки громадського транспорту. Їх хочуть облаштувати відповідно до єдиного зразка.

Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.

Під час розгляду питання про поновлення договору оренди землі фізичній особі-підприємцю Вороні Н.І. для обслуговування торгового павільйону в критій зупинці громадського транспорту на проспекті Відродження, 18б розгорілася дискусія.

Радник мера Луцька Ігор Поліщук запропонував зняти з розгляду усі питання, що стосуються зупинок. Він нагадав, що нещодавно опублікував на своїй сторінці у facebook проект реконструкції відповідно до якого хочуть облаштовувати зупинки у місті.

«У нас, наприклад, на проспекті Волі є зупинка навпроти 4-ї школи. Вона виглядає жахливо. Її вигляд нагадує автостанцію 90-х років якогось районного центру. Не може бути центр міста таким», - наголосив він.

Ігор Поліщук запропонував провести зустріч з підприємцями та взяти з них зобов’язання щодо реконструкції зупинок в єдиному стилі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинки, Луцьк, Поліщук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
САМЕ ЧАС РОБИТИ "КРАСІВО"! Укропчику, в країні - КРИЗА! Люди - ВИЖИВАЮТЬ! В підприємців - немає грошей на твої забаганки, від'ї*ись від людей!
Відповісти
Тут або совкодрочери хочуть по совдепівськи, або сільські хочуть "красіво".
Відповісти
Так-так їх, Ігорцю ! І отой прицеп з циганськими рюшечками, шо торгує пиріжками біля головного входу в обласну лікарню, застав синочка облдепутата забрати ! Там навіть не 90-і роки - там повний ацтой ! Продемонструй, шо в тебе моці хватить !
Відповісти
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку обіцяють привести до ладу ринок на Конякіна
Сьогодні, 13:01
За добу рівень води у Світязі через зливу зріс на 5 сантиметрів
Сьогодні, 12:25
Автостанція 90-х років якогось райцентру, – Поліщук про зупинку у Луцьку
Сьогодні, 12:24
Постраждали двоє людей: повідомили деталі аварії, в якій зіткнулися легковик та автобус на Волині
Сьогодні, 12:10
Повінь на Закарпатті показали з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:56
Схожі новини
У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті У Луцькраді показали, які нові зупинки хочуть зробити у місті
03 червень, 16:04
Скільки грошей витратить Луцьк на електронні табло для «розумних» зупинок Скільки грошей витратить Луцьк на електронні табло для «розумних» зупинок
15 березень, 12:54
У Луцьку пропонують ліквідувати ще дві зупинки У Луцьку пропонують ліквідувати ще дві зупинки
03 січень, 10:20
Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді
26 грудень, 2019, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мама двох дітей з Луцька, яка бореться з раком, потребує фінансової допомоги
Сьогодні, 13:06
 0
Суші-бар встановив витяжку на житловому будинку у Луцьку: мешканці бояться чадного газу, вібрації і пожежі
Сьогодні, 13:04
 0
У Луцьку обіцяють привести до ладу ринок на Конякіна
Сьогодні, 13:01
 0
За добу рівень води у Світязі через зливу зріс на 5 сантиметрів
Сьогодні, 12:25
 0
Автостанція 90-х років якогось райцентру, – Поліщук про зупинку у Луцьку
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8