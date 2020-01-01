За добу рівень води у Світязі через зливу зріс на 5 сантиметрів





Про це



В районах випадіння значних дощів підйоми рівнів води за добу більш інтенсивні: р. Прип’ять (г/п Річиця) +16 см, р. Вижівка (г/п Стара Вижівка) +20 см, р. Стир (г/п Колки) +10 см, р. Турія (г/п Ягідне) +16 см, р. Турія (г/п Ковель) +19 см. На р. Стохід в створі поста Любешів вода продовжує утримуватись на заплаві.



Так, на озері Світязь випало 61 мм опадів за добу, що викликало підйом рівня води в озері на 5 см. Рівень води становить 115 см.



Додають, температура води у р. Стир – 22°С, у р. Вижівка - 19°С, у оз. Світязь – 19°С. Та зауважують, найближчої доби на річках області очікується подальший ріст рівень води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом минулої доби на території Волинської області пройшли дощі різної інтенсивності, місцями значні та сильні, які викликали ріст рівнів води від 2 до 20 см за добу.Про це повідомили на сторінці Волинського гідрометцентру у Facebook.В районах випадіння значних дощів підйоми рівнів води за добу більш інтенсивні: р. Прип’ять (г/п Річиця) +16 см, р. Вижівка (г/п Стара Вижівка) +20 см, р. Стир (г/п Колки) +10 см, р. Турія (г/п Ягідне) +16 см, р. Турія (г/п Ковель) +19 см. На р. Стохід в створі поста Любешів вода продовжує утримуватись на заплаві.Так, на озері Світязь випало 61 мм опадів за добу, що викликало підйом рівня води в озері на 5 см. Рівень води становить 115 см.Додають, температура води у р. Стир – 22°С, у р. Вижівка - 19°С, у оз. Світязь – 19°С. Та зауважують, найближчої доби на річках області очікується подальший ріст рівень води.

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