У Луцьку обіцяють привести до ладу ринок на Конякіна

У Луцьку поновили договір оренди землі для обслуговування ринку на вулиці Конякіна на 10 років.Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.Депутатзауважила, що ринок знаходиться на комунікаціях, тому у разі проривів можуть виникати проблеми. До того ж, за її словами, за 5 років підприємець нічого не змінив на ринку.«Це не стаціонарні споруди, а тимчасові. Можна розміщувати тимчасові, але за окремими договорами власників комунікацій. У разі аварійної ситуації конструкції демонтують. Тут проблем нема. Цей ринок діючий давно. На попередніх сесіях ми давали пів року часу для того, аби виготовили проект на реконструкцію», - сказав депутатРеконструювати ринок повинні до 1 грудня 2020 року, якщо ж це зобов’язання підприємець не виконає, земельну ділянку звільнять.