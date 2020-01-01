У Луцьку обіцяють привести до ладу ринок на Конякіна
Сьогодні, 13:01
У Луцьку поновили договір оренди землі для обслуговування ринку на вулиці Конякіна на 10 років.
Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.
Депутат Алла Надточій зауважила, що ринок знаходиться на комунікаціях, тому у разі проривів можуть виникати проблеми. До того ж, за її словами, за 5 років підприємець нічого не змінив на ринку.
«Це не стаціонарні споруди, а тимчасові. Можна розміщувати тимчасові, але за окремими договорами власників комунікацій. У разі аварійної ситуації конструкції демонтують. Тут проблем нема. Цей ринок діючий давно. На попередніх сесіях ми давали пів року часу для того, аби виготовили проект на реконструкцію», - сказав депутат Олександр Козлюк.
Реконструювати ринок повинні до 1 грудня 2020 року, якщо ж це зобов’язання підприємець не виконає, земельну ділянку звільнять.
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Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.
Депутат Алла Надточій зауважила, що ринок знаходиться на комунікаціях, тому у разі проривів можуть виникати проблеми. До того ж, за її словами, за 5 років підприємець нічого не змінив на ринку.
«Це не стаціонарні споруди, а тимчасові. Можна розміщувати тимчасові, але за окремими договорами власників комунікацій. У разі аварійної ситуації конструкції демонтують. Тут проблем нема. Цей ринок діючий давно. На попередніх сесіях ми давали пів року часу для того, аби виготовили проект на реконструкцію», - сказав депутат Олександр Козлюк.
Реконструювати ринок повинні до 1 грудня 2020 року, якщо ж це зобов’язання підприємець не виконає, земельну ділянку звільнять.
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