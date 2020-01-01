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Скандальний луцький забудовник не хоче прибирати загиджену територію в Старому місті

Скандальний луцький забудовник не хоче прибирати загиджену територію в Старому місті
ТзОВ «Луцькміськбуд», попри обіцянки та приписи муніципалів, досі не прибрав загиджену земельну ділянку на Драгоманова, 15.

Про це йшлося у середу, 24 червня, під час засідання сесії Луцької міської ради.

Обранці громади підтримали проєкт рішення про скасування ТзОВ «Луцькміськбуд» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для влаштування будівельного майданчика на період будівництва житлово-офісного комплексу на вулиці Кафедральній, 13 та оренди цієї землі.

Начальник управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергій Шабала розповів, що проїзд ділянкою нині відкритий. Договір оренди не зареєстрований в реєстрі прав, минуло 5 років з моменту його укладення, кошти не сплачували з 2014 року.

Депутат Микола Федік відзначив, що протягом 5 років забудовник не зробив ніяких кроків щодо наведення ладу на ділянці. Там залишається розритим котлован.

«Є культурний шар, де все руйнується, але реальних кроків, щоб вирішити ситуацію, я не бачу», - сказав він.

Депутат Андрій Білан нагадав, що «Луцькміськбуд» орендував ділянку на Драгоманова, 15, згодом із ним розірвали договір. Однак на сьогодні територія залишається занедбаною, попри обіцянки забудовника навести лад.

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Теги: сміття, Луцьк, забудовник
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