Чи штрафують за порушення карантину на ринках у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
Від початку карантину поліцейські нікого з покупців та продавців луцьких ринків не штрафували.
Про це розповіла "Суспільному" речниця управління Нацполіції області Ольга Бузулук.
Правоохоронці кажуть: на ринках нині проводять рейди й роз’яснювальну роботу. Порушникам роблять усні зауваження і рекомендують одягти засоби захисту, а також дотримуватися соціальної дистанції.
На Завокзальному ринку Луцька працює майже 2 тисячі підприємців, щодня базар відвідують сотні волинян, розповів Віктор Голяр, завідувач ринку. Каже: потрапити на територію можна через 11 входів. На кожному з них є черговий працівник.
Суспільне перевірило, чи дотримуються покупці та продавці правил карантину на ринку.
За час карантину кількість покупців зменшилася в рази, розповідають підприємці.
"Людей дуже мало, люди грошей не мають. Складно, складно зараз всім", - каже продавчиня Надія Климюк.
Ми ходимо по території ринку, бо люди спочатку заходять в масках. А потім їх знімають. То ми шукаємо таких людей і зауважуємо на це" - розповідає Віктор Галюк. Дотримання карантинних норм на ринку відстежують. Є спеціальні журнали, де фіксують температуру тіла працівників ринку, продавців.
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Про це розповіла "Суспільному" речниця управління Нацполіції області Ольга Бузулук.
Правоохоронці кажуть: на ринках нині проводять рейди й роз’яснювальну роботу. Порушникам роблять усні зауваження і рекомендують одягти засоби захисту, а також дотримуватися соціальної дистанції.
На Завокзальному ринку Луцька працює майже 2 тисячі підприємців, щодня базар відвідують сотні волинян, розповів Віктор Голяр, завідувач ринку. Каже: потрапити на територію можна через 11 входів. На кожному з них є черговий працівник.
Суспільне перевірило, чи дотримуються покупці та продавці правил карантину на ринку.
За час карантину кількість покупців зменшилася в рази, розповідають підприємці.
"Людей дуже мало, люди грошей не мають. Складно, складно зараз всім", - каже продавчиня Надія Климюк.
Ми ходимо по території ринку, бо люди спочатку заходять в масках. А потім їх знімають. То ми шукаємо таких людей і зауважуємо на це" - розповідає Віктор Галюк. Дотримання карантинних норм на ринку відстежують. Є спеціальні журнали, де фіксують температуру тіла працівників ринку, продавців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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