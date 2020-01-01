Одужали всі 11 працівників Любешівської РДА, в яких виявили коронавірус

Усі одинадцятеро працівників Любешівської райдержадміністрації, які мали підтверджений коронавірус, одужали.Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської областіЗа її словами, в області фіксують не лише спалахи хвороби, але й локалізацію та ліквідацію вогнищ хвороби.Яскравий приклад цього – одужалі від коронавірусу усі 11 працівників РДА.Окрім того, фіксують покращення ситуації на володимир-волинській птахофабриці, у Ківерцівському центрі медико-санітарної допомоги (14 одужали із 16 захворілих).Наталія Янко зауважила, що в психлікарні в Олиці також вдалося локалізувати і ліквідувати спалах коронавірусу. Протягом останніх двох тижні нових випадків тут не реєструють.