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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Одужали всі 11 працівників Любешівської РДА, в яких виявили коронавірус

Одужали всі 11 працівників Любешівської РДА, в яких виявили коронавірус
Усі одинадцятеро працівників Любешівської райдержадміністрації, які мали підтверджений коронавірус, одужали.

Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, в області фіксують не лише спалахи хвороби, але й локалізацію та ліквідацію вогнищ хвороби.

Яскравий приклад цього – одужалі від коронавірусу усі 11 працівників РДА.

Окрім того, фіксують покращення ситуації на володимир-волинській птахофабриці, у Ківерцівському центрі медико-санітарної допомоги (14 одужали із 16 захворілих).

Наталія Янко зауважила, що в психлікарні в Олиці також вдалося локалізувати і ліквідувати спалах коронавірусу. Протягом останніх двох тижні нових випадків тут не реєструють.

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Теги: коронавірус, працівниик РДА, одуження, Волинь
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