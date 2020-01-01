Одужали всі 11 працівників Любешівської РДА, в яких виявили коронавірус
Сьогодні, 18:35
Усі одинадцятеро працівників Любешівської райдержадміністрації, які мали підтверджений коронавірус, одужали.
Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За її словами, в області фіксують не лише спалахи хвороби, але й локалізацію та ліквідацію вогнищ хвороби.
Яскравий приклад цього – одужалі від коронавірусу усі 11 працівників РДА.
Окрім того, фіксують покращення ситуації на володимир-волинській птахофабриці, у Ківерцівському центрі медико-санітарної допомоги (14 одужали із 16 захворілих).
Наталія Янко зауважила, що в психлікарні в Олиці також вдалося локалізувати і ліквідувати спалах коронавірусу. Протягом останніх двох тижні нових випадків тут не реєструють.
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Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За її словами, в області фіксують не лише спалахи хвороби, але й локалізацію та ліквідацію вогнищ хвороби.
Яскравий приклад цього – одужалі від коронавірусу усі 11 працівників РДА.
Окрім того, фіксують покращення ситуації на володимир-волинській птахофабриці, у Ківерцівському центрі медико-санітарної допомоги (14 одужали із 16 захворілих).
Наталія Янко зауважила, що в психлікарні в Олиці також вдалося локалізувати і ліквідувати спалах коронавірусу. Протягом останніх двох тижні нових випадків тут не реєструють.
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Коментарі 1
А был ли мальчик?...
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