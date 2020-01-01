Знайшли і покарали водія, який їздив тротуаром у луцькому парку. ВІДЕО





Днями, у соціальних мережах поширилося відео, на якому водій Mercedes-Benz 220 рухався тротуаром, чим порушував правила дорожнього руху та наражав пішоходів на небезпеку, - інформує патрульна поліція Волинської області.



23 червня патрульні поліцейські зупинили цей атомобіль. За кермом перебував 24-річний водій. Останній повідомив, що дійсно керував автівкою.



Тож на водія автомобіля Mercedes-Benz 220 патрульні винесли постанову за вчинене адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні притягнули до відповідальності водія, який рухався тротуаром в одному з парків Луцька.Днями, у соціальних мережах поширилося відео, на якому водій Mercedes-Benz 220 рухався тротуаром, чим порушував правила дорожнього руху та наражав пішоходів на небезпеку, - інформує патрульна поліція Волинської області.23 червня патрульні поліцейські зупинили цей атомобіль. За кермом перебував 24-річний водій. Останній повідомив, що дійсно керував автівкою.Тож на водія автомобіля Mercedes-Benz 220 патрульні винесли постанову за вчинене адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП.

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