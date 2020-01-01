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Знайшли і покарали водія, який їздив тротуаром у луцькому парку. ВІДЕО

Знайшли і покарали водія, який їздив тротуаром у луцькому парку. ВІДЕО
Патрульні притягнули до відповідальності водія, який рухався тротуаром в одному з парків Луцька.

Днями, у соціальних мережах поширилося відео, на якому водій Mercedes-Benz 220 рухався тротуаром, чим порушував правила дорожнього руху та наражав пішоходів на небезпеку, - інформує патрульна поліція Волинської області.

23 червня патрульні поліцейські зупинили цей атомобіль. За кермом перебував 24-річний водій. Останній повідомив, що дійсно керував автівкою.

Тож на водія автомобіля Mercedes-Benz 220 патрульні винесли постанову за вчинене адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 122 (Порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками) КУпАП.


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Теги: Луцьк, водій, тротуар, парк
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