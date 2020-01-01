Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби
Сьогодні, 14:09
Від ускладнень коронавірусу за останню добу померли троє волинян. Це мешканці Шацького, Турійського та Ратнівського районів. Серед них – двоє чоловіків та жінка.
Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
Чоловікам, за словами Наталії Янко, було 47 та 69 років. Жінці – 63 роки.
У всіх трьох випадках хвороба протікала із ускладненнями. Мали пневмонії. Пацієнти лікувалися в інфекційних стаціонарах області та були у важкому стані.
Двоє із померлих мали хронічні супутні захворювання – цукровий діабет та захворювання серцево-судинної системи.
Наталія Янко, що із загальної кількості летальних випадків в області (57 станом на 24 червня) 84% становлять особи, віком понад 50 років
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Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
Чоловікам, за словами Наталії Янко, було 47 та 69 років. Жінці – 63 роки.
У всіх трьох випадках хвороба протікала із ускладненнями. Мали пневмонії. Пацієнти лікувалися в інфекційних стаціонарах області та були у важкому стані.
Двоє із померлих мали хронічні супутні захворювання – цукровий діабет та захворювання серцево-судинної системи.
Наталія Янко, що із загальної кількості летальних випадків в області (57 станом на 24 червня) 84% становлять особи, віком понад 50 років
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