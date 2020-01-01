Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби

Від ускладнень коронавірусу за останню добу померли троє волинян. Це мешканці Шацького, Турійського та Ратнівського районів. Серед них – двоє чоловіків та жінка.Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської областіЧоловікам, за словами Наталії Янко, було 47 та 69 років. Жінці – 63 роки.У всіх трьох випадках хвороба протікала із ускладненнями. Мали пневмонії. Пацієнти лікувалися в інфекційних стаціонарах області та були у важкому стані.Двоє із померлих мали хронічні супутні захворювання – цукровий діабет та захворювання серцево-судинної системи.Наталія Янко, що із загальної кількості летальних випадків в області (57 станом на 24 червня) 84% становлять особи, віком понад 50 років