вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби

Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби
Від ускладнень коронавірусу за останню добу померли троє волинян. Це мешканці Шацького, Турійського та Ратнівського районів. Серед них – двоє чоловіків та жінка.

Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

Чоловікам, за словами Наталії Янко, було 47 та 69 років. Жінці – 63 роки.

У всіх трьох випадках хвороба протікала із ускладненнями. Мали пневмонії. Пацієнти лікувалися в інфекційних стаціонарах області та були у важкому стані.

Двоє із померлих мали хронічні супутні захворювання – цукровий діабет та захворювання серцево-судинної системи.

Наталія Янко, що із загальної кількості летальних випадків в області (57 станом на 24 червня) 84% становлять особи, віком понад 50 років

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, смерті, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою
Сьогодні, 14:26
Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
Сьогодні, 13:48
Серед залізничників Ковеля – спалах коронавірусу
Сьогодні, 13:34
У Луцьку на коронавірус захворіла музкерівник у дитсадку
Сьогодні, 13:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через руйнівні повені у західній частині України скасували низку поїздів
Сьогодні, 14:42
Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою
Сьогодні, 14:26
Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби
Сьогодні, 14:09
Знайшли і покарали водія, який їздив тротуаром у луцькому парку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50% Завантаженість лікарень хворими на коронавірус та людьми з підозрою на Волині вперше перевищила 50%
Сьогодні, 11:20
Три смерті і 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу Три смерті і 61 новий випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:22
Знову антирекорд: в Україні – 940 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 61 Знову антирекорд: в Україні – 940 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 61
Сьогодні, 09:03
У ФК «Волинь» виявили 2 випадки коронавірусу У ФК «Волинь» виявили 2 випадки коронавірусу
23 червень, 19:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через руйнівні повені у західній частині України скасували низку поїздів
Сьогодні, 14:42
 0
Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою
Сьогодні, 14:26
 0
Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби
Сьогодні, 14:09
 0
Знайшли і покарали водія, який їздив тротуаром у луцькому парку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
 0
Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8