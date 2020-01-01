вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою

Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою
Серед працівників підприємства «Луцьк Фудз» станом на 24 червня зареєстрували 6 випадків коронавірусу. На самому ж підприємстві зареєстрували порушення карантинних вимог.

Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, виникненню спалаху сприяло недотримання карантинних заходів. Аналіз перших випадків хвороби підтвердив, що захворілі ходили на роботу з симптомами ГРВІ.

«Фактично протягом тижня із симптомами ГРВІ одна з працівниць ходила на роботу, не повідомляючи керівництво про погане самопочуття та приймаючи жарознижувальні препарати, розцінюючи симптоми як застуду», - запевнила Наталія Янко.

Встановили, що під час доїзду на роботу працівники не дотримуються маскового режиму.

«На прохідній не було температурного скринінгу. В цеху працюють без індивідуального захисту, переодягаються і харчуються в одному приміщенні», - озвучили головний державний санітарний лікар Волині.

Окрім того, зареєстровані 4 лабораторно підтверджені випадки на підприємстві «Jasmine Lingerie». Керівництво проінформували, тривають протиепідемічні заходи. Контактних осіб скерували на проведення ІФА-тесту. Але цю пропозицію, за словами Наталії Янко, керівництво підприємства проігнорувало.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підприємство, «Луцьк Фудз», коронавірус, хворі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби
Сьогодні, 14:09
Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
Сьогодні, 13:48
Серед залізничників Ковеля – спалах коронавірусу
Сьогодні, 13:34
У Луцьку на коронавірус захворіла музкерівник у дитсадку
Сьогодні, 13:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через руйнівні повені у західній частині України скасували низку поїздів
Сьогодні, 14:42
Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою
Сьогодні, 14:26
Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби
Сьогодні, 14:09
Знайшли і покарали водія, який їздив тротуаром у луцькому парку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
Двоє померлих через COVID-19 волинян – люди старшого віку з супутніми хворобами Двоє померлих через COVID-19 волинян – люди старшого віку з супутніми хворобами
23 червень, 11:35
Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі
22 червень, 13:30
Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня
20 червень, 16:08
На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина
20 червень, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через руйнівні повені у західній частині України скасували низку поїздів
Сьогодні, 14:42
 0
Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою
Сьогодні, 14:26
 0
Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби
Сьогодні, 14:09
 0
Знайшли і покарали водія, який їздив тротуаром у луцькому парку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
 0
Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8