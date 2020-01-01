Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою

Серед працівників підприємства «Луцьк Фудз» станом на 24 червня зареєстрували 6 випадків коронавірусу. На самому ж підприємстві зареєстрували порушення карантинних вимог.Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.За її словами, виникненню спалаху сприяло недотримання карантинних заходів. Аналіз перших випадків хвороби підтвердив, що захворілі ходили на роботу з симптомами ГРВІ.«Фактично протягом тижня із симптомами ГРВІ одна з працівниць ходила на роботу, не повідомляючи керівництво про погане самопочуття та приймаючи жарознижувальні препарати, розцінюючи симптоми як застуду», - запевнила Наталія Янко.Встановили, що під час доїзду на роботу працівники не дотримуються маскового режиму.«На прохідній не було температурного скринінгу. В цеху працюють без індивідуального захисту, переодягаються і харчуються в одному приміщенні», - озвучили головний державний санітарний лікар Волині.Окрім того, зареєстровані 4 лабораторно підтверджені випадки на підприємстві «Jasmine Lingerie». Керівництво проінформували, тривають протиепідемічні заходи. Контактних осіб скерували на проведення ІФА-тесту. Але цю пропозицію, за словами Наталії Янко, керівництво підприємства проігнорувало.