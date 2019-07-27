Через руйнівні повені у західній частині України скасували низку поїздів





Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури України Владислава Криклія, - пише



"З 24 червня не будуть ходити 4 приміських потяги: Коломия - Снятин, Снятин - Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта. З 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування 3-х поїздів: Снятин - Коломия, Коломия - Снятин, Ворохта - Івано-Франківськ", - цитує прес-служба Криклія.



Також, за словами міністра, в результаті негоди може тимчасово затримуватися доставка пошти до Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.



"Йдеться про 91 населений пункт Івано-Франківської області, населені пункти басейну річки Прут 4 відділеннях "Укрпошти" у Чернівецькій області.



Разом з тим, вже відновлена робота відділень "Укрпошти" в Рахівському районі Закарпатської області. А в більшості населених пунктів, що постраждали від негоди, вже зроблені виплати пенсій та соціальних допомог", - зазначив Криклій.



За словами міністра, триває ліквідація наслідків повеней для відновлення безперешкодного руху по залізниці та автодоріг.



"Пошкоджена залізнична інфраструктура на перегонах Яремче - Микуличин і Микуличин - Ворохта. Тому з вчорашнього дня було тимчасово призупинено рух приміських поїздів №6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ. Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії.

Наслідки підтоплень на дорогах ліквідують Служби доріг разом з підрядниками. Найбільше від повені постраждали дороги Н-09 та Р-24. Роботи не зупиняються ні на хвилину. Ми на зв'язку 24/7. Діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди координує особисто прем'єр-міністр", - зазначив Криклій.



Повідомляється, що закритий для руху поїздів перегін Заболотів - Видинів, а в місті Галич Івано-Франківської області перекрили рух на автомобільному мосту через Дністер.



Також, в селі Микуличин Яремчанського району ліквідували сотні тонн каменів і гірської породи на вузькій гірській ділянці дороги відновлено проїзд.



На 49-му кілометрі автодороги Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський стався зсув гірських порід поблизу Буковецького перевалу. Рух по дорозі перекрито. Для ліквідації надзвичайної ситуації та забезпечення проїзду працює техніка автодорожніх підприємств", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У західній частині України, в результаті повеней з 24 червня не ходитиме низка потягів і тимчасово буде затримуватися доставка пошти.Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури України, - пише УНІАН "З 24 червня не будуть ходити 4 приміських потяги: Коломия - Снятин, Снятин - Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта. З 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування 3-х поїздів: Снятин - Коломия, Коломия - Снятин, Ворохта - Івано-Франківськ", - цитує прес-служба Криклія.Також, за словами міністра, в результаті негоди може тимчасово затримуватися доставка пошти до Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей."Йдеться про 91 населений пункт Івано-Франківської області, населені пункти басейну річки Прут 4 відділеннях "Укрпошти" у Чернівецькій області.Разом з тим, вже відновлена робота відділень "Укрпошти" в Рахівському районі Закарпатської області. А в більшості населених пунктів, що постраждали від негоди, вже зроблені виплати пенсій та соціальних допомог", - зазначив Криклій.За словами міністра, триває ліквідація наслідків повеней для відновлення безперешкодного руху по залізниці та автодоріг."Пошкоджена залізнична інфраструктура на перегонах Яремче - Микуличин і Микуличин - Ворохта. Тому з вчорашнього дня було тимчасово призупинено рух приміських поїздів №6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ. Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії.Наслідки підтоплень на дорогах ліквідують Служби доріг разом з підрядниками. Найбільше від повені постраждали дороги Н-09 та Р-24. Роботи не зупиняються ні на хвилину. Ми на зв'язку 24/7. Діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди координує особисто прем'єр-міністр", - зазначив Криклій.Повідомляється, що закритий для руху поїздів перегін Заболотів - Видинів, а в місті Галич Івано-Франківської області перекрили рух на автомобільному мосту через Дністер.Також, в селі Микуличин Яремчанського району ліквідували сотні тонн каменів і гірської породи на вузькій гірській ділянці дороги відновлено проїзд.На 49-му кілометрі автодороги Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський стався зсув гірських порід поблизу Буковецького перевалу. Рух по дорозі перекрито. Для ліквідації надзвичайної ситуації та забезпечення проїзду працює техніка автодорожніх підприємств", - йдеться в повідомленні.

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