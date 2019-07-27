Через руйнівні повені у західній частині України скасували низку поїздів
Сьогодні, 14:42
У західній частині України, в результаті повеней з 24 червня не ходитиме низка потягів і тимчасово буде затримуватися доставка пошти.
Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури України Владислава Криклія, - пише УНІАН.
"З 24 червня не будуть ходити 4 приміських потяги: Коломия - Снятин, Снятин - Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта. З 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування 3-х поїздів: Снятин - Коломия, Коломия - Снятин, Ворохта - Івано-Франківськ", - цитує прес-служба Криклія.
Також, за словами міністра, в результаті негоди може тимчасово затримуватися доставка пошти до Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.
"Йдеться про 91 населений пункт Івано-Франківської області, населені пункти басейну річки Прут 4 відділеннях "Укрпошти" у Чернівецькій області.
Разом з тим, вже відновлена робота відділень "Укрпошти" в Рахівському районі Закарпатської області. А в більшості населених пунктів, що постраждали від негоди, вже зроблені виплати пенсій та соціальних допомог", - зазначив Криклій.
За словами міністра, триває ліквідація наслідків повеней для відновлення безперешкодного руху по залізниці та автодоріг.
"Пошкоджена залізнична інфраструктура на перегонах Яремче - Микуличин і Микуличин - Ворохта. Тому з вчорашнього дня було тимчасово призупинено рух приміських поїздів №6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ. Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії.
Наслідки підтоплень на дорогах ліквідують Служби доріг разом з підрядниками. Найбільше від повені постраждали дороги Н-09 та Р-24. Роботи не зупиняються ні на хвилину. Ми на зв'язку 24/7. Діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди координує особисто прем'єр-міністр", - зазначив Криклій.
Повідомляється, що закритий для руху поїздів перегін Заболотів - Видинів, а в місті Галич Івано-Франківської області перекрили рух на автомобільному мосту через Дністер.
Також, в селі Микуличин Яремчанського району ліквідували сотні тонн каменів і гірської породи на вузькій гірській ділянці дороги відновлено проїзд.
На 49-му кілометрі автодороги Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський стався зсув гірських порід поблизу Буковецького перевалу. Рух по дорозі перекрито. Для ліквідації надзвичайної ситуації та забезпечення проїзду працює техніка автодорожніх підприємств", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури України Владислава Криклія, - пише УНІАН.
"З 24 червня не будуть ходити 4 приміських потяги: Коломия - Снятин, Снятин - Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта. З 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування 3-х поїздів: Снятин - Коломия, Коломия - Снятин, Ворохта - Івано-Франківськ", - цитує прес-служба Криклія.
Також, за словами міністра, в результаті негоди може тимчасово затримуватися доставка пошти до Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.
"Йдеться про 91 населений пункт Івано-Франківської області, населені пункти басейну річки Прут 4 відділеннях "Укрпошти" у Чернівецькій області.
Разом з тим, вже відновлена робота відділень "Укрпошти" в Рахівському районі Закарпатської області. А в більшості населених пунктів, що постраждали від негоди, вже зроблені виплати пенсій та соціальних допомог", - зазначив Криклій.
За словами міністра, триває ліквідація наслідків повеней для відновлення безперешкодного руху по залізниці та автодоріг.
"Пошкоджена залізнична інфраструктура на перегонах Яремче - Микуличин і Микуличин - Ворохта. Тому з вчорашнього дня було тимчасово призупинено рух приміських поїздів №6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ. Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії.
Наслідки підтоплень на дорогах ліквідують Служби доріг разом з підрядниками. Найбільше від повені постраждали дороги Н-09 та Р-24. Роботи не зупиняються ні на хвилину. Ми на зв'язку 24/7. Діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди координує особисто прем'єр-міністр", - зазначив Криклій.
Повідомляється, що закритий для руху поїздів перегін Заболотів - Видинів, а в місті Галич Івано-Франківської області перекрили рух на автомобільному мосту через Дністер.
Також, в селі Микуличин Яремчанського району ліквідували сотні тонн каменів і гірської породи на вузькій гірській ділянці дороги відновлено проїзд.
На 49-му кілометрі автодороги Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський стався зсув гірських порід поблизу Буковецького перевалу. Рух по дорозі перекрито. Для ліквідації надзвичайної ситуації та забезпечення проїзду працює техніка автодорожніх підприємств", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через руйнівні повені у західній частині України скасували низку поїздів
Сьогодні, 14:42
Спалах коронавірусу на «Луцьк Фудз»: працівниця тиждень ходила на роботу з температурою
Сьогодні, 14:26
Двоє із трьох померлих за останню добу від Covid-19 волинян мали важкі супутні хвороби
Сьогодні, 14:09
Серед працівників психлікарні в Липинах зареєстрували COVID-19
Сьогодні, 13:48