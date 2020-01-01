«Живе завдяки чужій крові»: онкохворому школяру з Луцька терміново потрібні донори
Сьогодні, 15:00
11-річний лучанин Антон Борщіюк, який хворіє на рак крові, терміново потребує донорів.
Про це «Район.Медицина» повідомила класна керівниця дитини Оксана Ліпкевич.
Антон – учень 5-В класу луцької школи № 16.
З 27 травня лікується від гострої мієлоїдної лейкемії у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні.
Пройшов один курс хіміотерапії. Щодня потребує переливання крові – тромбоконцентрату.
«Антон живе завдяки чужій крові. Щодня потрібно хоча б два чоловіки-донори на тромбомасу. Приймають кров від жінок, але такої на 10 днів є, а от чоловічої – не вистачає», – розповіла мама дитини Марія Борщіюк.
У нього рідкісна група крові – ІІІ з резус-фактором «мінус». Кров для нього можуть здати тільки люди з такою ж групою та резусом.
Донорами можуть стати тільки жителі Волинської області.
Охочих допомогти просять телефонувати за номером: 0993271534 (Марія Борщіюк, мама дитини).
Волинський обласний центр служби крові знаходиться за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 47.
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Про це «Район.Медицина» повідомила класна керівниця дитини Оксана Ліпкевич.
Антон – учень 5-В класу луцької школи № 16.
З 27 травня лікується від гострої мієлоїдної лейкемії у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні.
Пройшов один курс хіміотерапії. Щодня потребує переливання крові – тромбоконцентрату.
«Антон живе завдяки чужій крові. Щодня потрібно хоча б два чоловіки-донори на тромбомасу. Приймають кров від жінок, але такої на 10 днів є, а от чоловічої – не вистачає», – розповіла мама дитини Марія Борщіюк.
У нього рідкісна група крові – ІІІ з резус-фактором «мінус». Кров для нього можуть здати тільки люди з такою ж групою та резусом.
Донорами можуть стати тільки жителі Волинської області.
Охочих допомогти просять телефонувати за номером: 0993271534 (Марія Борщіюк, мама дитини).
Волинський обласний центр служби крові знаходиться за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 47.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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