«Живе завдяки чужій крові»: онкохворому школяру з Луцька терміново потрібні донори

Антон Борщіюк, який хворіє на рак крові, терміново потребує донорів.



Про це Оксана Ліпкевич.



Антон – учень 5-В класу луцької школи № 16.



З 27 травня лікується від гострої мієлоїдної лейкемії у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні.



Пройшов один курс хіміотерапії. Щодня потребує переливання крові – тромбоконцентрату.



«Антон живе завдяки чужій крові. Щодня потрібно хоча б два чоловіки-донори на тромбомасу. Приймають кров від жінок, але такої на 10 днів є, а от чоловічої – не вистачає», – розповіла мама дитини Марія Борщіюк.



У нього рідкісна група крові – ІІІ з резус-фактором «мінус». Кров для нього можуть здати тільки люди з такою ж групою та резусом.



Донорами можуть стати тільки жителі Волинської області.



Охочих допомогти просять телефонувати за номером: 0993271534 (Марія Борщіюк, мама дитини).



Волинський обласний центр служби крові знаходиться за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 47.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-річний лучанин, який хворіє на рак крові, терміново потребує донорів.Про це «Район.Медицина» повідомила класна керівниця дитиниАнтон – учень 5-В класу луцької школи № 16.З 27 травня лікується від гострої мієлоїдної лейкемії у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні.Пройшов один курс хіміотерапії. Щодня потребує переливання крові – тромбоконцентрату.«Антон живе завдяки чужій крові. Щодня потрібно хоча б два чоловіки-донори на тромбомасу. Приймають кров від жінок, але такої на 10 днів є, а от чоловічої – не вистачає», – розповіла мама дитиниУ нього рідкісна група крові – ІІІ з резус-фактором «мінус». Кров для нього можуть здати тільки люди з такою ж групою та резусом.Донорами можуть стати тільки жителі Волинської області.Охочих допомогти просять телефонувати за номером:Волинський обласний центр служби крові знаходиться за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 47.

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