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На Волині планують побудувати сироварню

На Волині планують побудувати сироварню
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Степ», що у Горохівському районі, планує побудувати сироварню.

Про це інформують на сайті управління агропромислового розвитку Волинської ОДА.

Засновник кооперативу Михайло Стецюк розповів, що кооператив утворили у 2009 році. У склад кооперативу входить ФГ «Галичани Агро Ленд» та 32 власники особистих селянських господарств, практично всі вони проживають на території Галичанської сільської ради і утримують в своїх господарствах корів.

За словами Михайла Михайловича, мета об'єднання полягала в тому, щоб люди змогли продавати молоко від кооперативу за більш вигідною ціною. Разом з тим, техніка господарства надає послуги в обробітку землі. Нині у фермерському господарстві налічується понад 50 корів.

У планах кооперативу - побудувати сироварню, обладнання для якої вже закупили та 70 відсотків вартості відшкодували з державного бюджету.

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Теги: сироварня
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