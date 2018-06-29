На Волині планують побудувати сироварню

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Степ», що у Горохівському районі, планує побудувати сироварню.Про це інформують на сайті управління агропромислового розвитку Волинської ОДА.Засновник кооперативурозповів, що кооператив утворили у 2009 році. У склад кооперативу входить ФГ «Галичани Агро Ленд» та 32 власники особистих селянських господарств, практично всі вони проживають на території Галичанської сільської ради і утримують в своїх господарствах корів.За словами Михайла Михайловича, мета об'єднання полягала в тому, щоб люди змогли продавати молоко від кооперативу за більш вигідною ціною. Разом з тим, техніка господарства надає послуги в обробітку землі. Нині у фермерському господарстві налічується понад 50 корів.У планах кооперативу - побудувати сироварню, обладнання для якої вже закупили та 70 відсотків вартості відшкодували з державного бюджету.