Дитсадок у Луцьку, де працівниця захворіла на коронавірус, не закриватимуть





Про це розповіла Зіновія Лещенко.



Нагадаємо, головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що COVID-19 у працівниці дитсадка



Інформацію про випадок коронавірусу у дитячому садочку підтвердив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.



"Востаннє жінка була на роботі 11 червня. Зараз лікується вдома, під наглядом сімейного лікаря", - сказав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дошкільний навчальний заклад №36 міста Луцька, де на коронавірус захворіла музичний керівник, не закриватимуть.Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освітиНагадаємо, головний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що COVID-19 у працівниці дитсадка виявили 23 червня Інформацію про випадок коронавірусу у дитячому садочку підтвердив начальник міського управління охорони здоров'я"Востаннє жінка була на роботі 11 червня. Зараз лікується вдома, під наглядом сімейного лікаря", - сказав посадовець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію