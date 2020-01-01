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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дитсадок у Луцьку, де працівниця захворіла на коронавірус, не закриватимуть

Дитсадок у Луцьку, де працівниця захворіла на коронавірус, не закриватимуть
Дошкільний навчальний заклад №36 міста Луцька, де на коронавірус захворіла музичний керівник, не закриватимуть.

Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти Зіновія Лещенко.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що COVID-19 у працівниці дитсадка виявили 23 червня.

Інформацію про випадок коронавірусу у дитячому садочку підтвердив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін.

"Востаннє жінка була на роботі 11 червня. Зараз лікується вдома, під наглядом сімейного лікаря", - сказав посадовець.

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Теги: коронавірус, дитсадок
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