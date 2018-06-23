Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні червня

Розповіли, як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області працюватиме за графіком:- 27, 28, 29 червня – вихідні дні.Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області:- 27 червня (9:00-15:45);- 28,29,30 червня – вихідні дні.Волинянам нагадують, що сервісні центри надають послуги лише за попереднім записом, через функціонал «Запис в електронну чергу»https://equeue.hsc.gov.ua/#/loginОтримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (0332)-74-91-15 або в повідомленнях на facebook-сторінці Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.