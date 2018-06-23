Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні червня
Сьогодні, 16:21
Розповіли, як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області працюватиме за графіком:
- 27, 28, 29 червня – вихідні дні.
Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області:
- 27 червня (9:00-15:45);
- 28,29,30 червня – вихідні дні.
Волинянам нагадують, що сервісні центри надають послуги лише за попереднім записом, через функціонал «Запис в електронну чергу»
https://equeue.hsc.gov.ua/#/login
Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (0332)-74-91-15 або в повідомленнях на facebook-сторінці Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області працюватиме за графіком:
- 27, 28, 29 червня – вихідні дні.
Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області:
- 27 червня (9:00-15:45);
- 28,29,30 червня – вихідні дні.
Волинянам нагадують, що сервісні центри надають послуги лише за попереднім записом, через функціонал «Запис в електронну чергу»
https://equeue.hsc.gov.ua/#/login
Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (0332)-74-91-15 або в повідомленнях на facebook-сторінці Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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