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Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні червня

Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні червня
Розповіли, як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у червні.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області працюватиме за графіком:

- 27, 28, 29 червня – вихідні дні.

Територіальні сервісні центри МВС у Волинській області:

- 27 червня (9:00-15:45);
- 28,29,30 червня – вихідні дні.

Волинянам нагадують, що сервісні центри надають послуги лише за попереднім записом, через функціонал «Запис в електронну чергу»
https://equeue.hsc.gov.ua/#/login

Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (0332)-74-91-15 або в повідомленнях на facebook-сторінці Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

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Теги: сервісні центри МВС, графік, робота
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