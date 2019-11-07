СНУ вирішили перейменувати на Волинський національний університет імені Лесі Українки. ФОТО

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки вирішили перейменувати на Волинський національний університет імені Лесі Українки.Таке рішення прийняли на зборах трудового колективу університету, що відбулися у середу, 24 червня, шляхом голосування.Зауважимо, що голосування - останній крок у процедурі перейменування СНУ, далі - лише затвердження у столиці.Перед голосуванням ректор університетупочав свою промову з розповіді про багатство Волині та честь жити на цій землі.«Волинь» заслуговує на те, аби бути в назві університету», - переконаний ректор: «Неможливо уявити діяльність патронеси нашого університету Лесі Українки без Волині. У справі перейменування університету потрібно зважати на європейські традиції, усі відомі виші використовують у своїй назві прив'язку до території, де він розташований. Назва із «Волинський» популяризує наш край», - каже Цьось.Його позицію підтримала також народна депутатка України, яка переконана, що питання перейменування вишу стосується не лише назви, а й творення національної ідентичності, яка сьогодні - надзвичайно важлива.«В дуже непрості часи для нашого університету, ширше говорячи про Волинь та Україну в цілому, важливо не лише зберігати назви, але й берегти нашу унікальність», - Ірина Констанкевич додала, що її студенти просили також передати свою підтримку у питанні перейменуванні вишу.Зазначимо, що зміна назви вишу із СНУ на ВНУ, по суті - повернення до попередньої назви, яка припинила своє існування 4 липня 2012 року. Тоді Волинський національний університет імені Лесі Українки на пропозицію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Волинської облдержадміністрації перейменували у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Аргументували це тим, що такий крок дасть змогу залучити іноземні інвестиції та зміцнити міжнародні зв'язки вишу, однак, зі слів чинного ректора Анатолія Цьося, такий крок себе не виправдав, тож він вирішив повернути університету історичну назву.Перший крок до перейменування вишу зробилиНауковці, студенти, викладачі, письменники та інші учасники круглого столу ідею підтримали.Таку ж позицію висловили і голова Волинської обласної ради Ірина Вахович та виконувач повноважень Луцького міського голови«Як його назвеш, так і попливе. Розвиток Волинського національного університету повинен бути дуже успішним», - додала начальниця управління освіти, науки та молоді Волинської ОДАЗа перейменування вишу проголосували майже одноголосно, ідею не підтримала лише одна особа із 270-ти учасників голосування.