Зник після гостин у родичів з Луцька: розшукують 36-річного волинянина
Сьогодні, 16:30
Поліція Луцька розшукує безвісти зниклого Романа Сергійовича Головачука, 1984 року народження, жителя села Згорани Любомльського району.
Зазначається, що 15 грудня 2019 року чоловік перебував в гостях у родичів, котрі проживають у Луцьку. Після гостини він пішов у невідомому напрямку та досі його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Його прикмети: на вигляд – 35-40 років, зріст – 170-175 см, волосся – темно-русяве із залисиною, очі – карі.
Був одягнений у куртку та брюки темного кольору, на ногах – туфлі чорного кольору.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування чоловіка, повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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Зазначається, що 15 грудня 2019 року чоловік перебував в гостях у родичів, котрі проживають у Луцьку. Після гостини він пішов у невідомому напрямку та досі його місцезнаходження невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Його прикмети: на вигляд – 35-40 років, зріст – 170-175 см, волосся – темно-русяве із залисиною, очі – карі.
Був одягнений у куртку та брюки темного кольору, на ногах – туфлі чорного кольору.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування чоловіка, повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або 102.
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