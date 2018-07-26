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Відходи, перегній, гілля і скошена трава: біля Стиру у Луцьку виявили незаконне сміттєзвалище

Відходи, перегній, гілля і скошена трава: біля Стиру у Луцьку виявили незаконне сміттєзвалище
Біля Стиру, в одному із мікрорайонів у Луцьку, виявили гори гною і сміття.

Ще одне джерело неприємних запахів і ушкодження екології Луцька виявили сьогодні, 24 червня, під час обстеження Вишкова, працівники підприємства «Луцькспецкомунтранс» та інспектори Департаменту муніципальної варти Луцька, – повідомляють на сайті Луцькради.

«Гори сміття, перегній, гілля і скошена трава – усе це скидалося просто з обриву в чагарники неподалік від річки Стир. Така суміш відходів має неприємний запах, який значно посилюється у спеку і поширюється територією району. Крім того, відходи наносять очевидну шкоду екології, а обсяги стихійного звалища підтверджують, що створювали його протягом тривалого часу і скидання на цю територію залишків відходів для порушників стало звичною справою», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що наразі триває робота із пошуку і притягнення до відповідальності тих, із чиєї вини ділянка біля річки перетворилася на смітник та вживають заходи з ліквідації стихійного сміттєзвалища.

Відходи, перегній, гілля і скошена трава: біля Стиру у Луцьку виявили незаконне сміттєзвалище
Відходи, перегній, гілля і скошена трава: біля Стиру у Луцьку виявили незаконне сміттєзвалище
Відходи, перегній, гілля і скошена трава: біля Стиру у Луцьку виявили незаконне сміттєзвалище



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Теги: Луцьк, Стир, сміття, сміттєзвалище
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