У Камінь-Каширському районі через рясні дощі підтопило городи та житлові будинки. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Михалік.



Нині у районі ліквідовують наслідки негоди. Через рясний дощ підтопило подвір'я, городи та житлові будинки. Для відкачування води задіяли більше тридцяти рятувальників, 11 пожежних авто і мотопомпи. Про це розповів речник Управління ДСНС в області Володимир Нестеров.



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Точної кількості підтоплених обійсть заступник голови РДА не назвав.



"Інформацію ми збираємо по сільських радах. На даний час всі служби задіяні щодо ліквідації наслідків", - каже Олександр Михалік.



Як розповів Суспільному житель села Видричі Тарас Царик, наслідки негоди він разом із сусідами ліквідовує досі.



"Підвальне приміщення повністю залите водою. Метр води є. Дуже сильно позатоплювало урожай на полі. Зернові культури погнуло та поламало", - каже чоловік.



Речник волинських рятувальників Володимир Нестеров розповів. що негода підтопила будинки і дороги у Камені-Каширському, Любомлі, Старій Вижівці та Шацьку. З його слів, рятувальники і далі працюють на місцях підтоплення будинків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі під час зливи, яка накрила місто 23 червня, випало опадів на 118% більше від місячної норми.Про це розповів Суспільному перший заступник Камінь-Каширської РДАНині у районі ліквідовують наслідки негоди. Через рясний дощ підтопило подвір'я, городи та житлові будинки. Для відкачування води задіяли більше тридцяти рятувальників, 11 пожежних авто і мотопомпи. Про це розповів речник Управління ДСНС в областіТочної кількості підтоплених обійсть заступник голови РДА не назвав."Інформацію ми збираємо по сільських радах. На даний час всі служби задіяні щодо ліквідації наслідків", - каже Олександр Михалік.Як розповів Суспільному житель села Видричі, наслідки негоди він разом із сусідами ліквідовує досі."Підвальне приміщення повністю залите водою. Метр води є. Дуже сильно позатоплювало урожай на полі. Зернові культури погнуло та поламало", - каже чоловік.Речник волинських рятувальників Володимир Нестеров розповів. що негода підтопила будинки і дороги у Камені-Каширському, Любомлі, Старій Вижівці та Шацьку. З його слів, рятувальники і далі працюють на місцях підтоплення будинків.

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