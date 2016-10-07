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У Луцьку затримали хлопця, який збував наркотики і психотропи великими партіями

У Луцьку затримали хлопця, який збував наркотики і психотропи великими партіями
Спіймали 21-річного лучанина, який збував наркотики і психотропи в особливо великих розмірах.

Затримали хлопця під час отримання ним на пошті посилки із психотропами – понад 600 г PVP та амфетаміну, - інформує прокуратура Волинської області.

Під час обшуку в оселі молодика правоохоронці вилучили гроші, зароблені наркопромислом, а також наркотичні засоби та психотропні речовини (амфетамін, метадон, канабіс, метамфетамін тощо) у особливо великих розмірах й обладнання для їхнього пакування.

Слідство вважає, що чоловік займався збутом наркотиків через так звані "закладки".

Наразі вирішують питання про повідомлення лучанину про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 307 КК України).


У Луцьку затримали хлопця, який збував наркотики і психотропи великими партіями
У Луцьку затримали хлопця, який збував наркотики і психотропи великими партіями
У Луцьку затримали хлопця, який збував наркотики і психотропи великими партіями
У Луцьку затримали хлопця, який збував наркотики і психотропи великими партіями


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Теги: лучанин, наркотик, затримання
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