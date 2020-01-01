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На Волині перевірили заклади на дотримання карантину: скільки зафіксували порушень

На Волині перевірили заклади на дотримання карантину: скільки зафіксували порушень
З моменту запровадження карантину на Волині спеціалісти Держспоживслужби області провели приблизно 10 тисяч обстежень закладів, діяльність яких дозволена у період карантинних обмежень.

Про це повідомляє Волинська ОДА з посиланням на Головне управління Держспоживслужби у Волинській області.

Перевірки проводилися спільно із представниками Нацполіції, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Зважаючи на підвищення рівня захворюваності на коронавірусну хворобу в області та на виконання доручення керівника Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, голови ОДА Юрія Погуляйка на Волині посилили контроль та державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства за об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування відповідно до встановлених протиепідеміологічних вимог, затверджених Головним санітарним лікарем України.

У кожному районі області створені робочі групи для проведення рейдових перевірок. За період з 17 по 22 червня цього року на території області провели 889 перевірок. В тому числі закладів громадського харчування – 75, об’єктів торгівлі продовольчими товарами – 460, об’єктів торгівлі непродовольчими товарами – 272, агропродовольчих ринків – 40, перукарні та салони краси – 20, заклади дошкільної освіти – 2, інше (аптеки, поштові відділення, баки) – 20.

На 361 об’єкті зафіксовані порушення протиепідеміологічних вимог. На підставі зафіксованих порушень видали 355 приписів, склали 6 протоколів за невиконання приписів (згідно з статтею 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та винесли 2 постанови про накладання адміністративного стягнення у вигляді штрафу.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, карантин, правила дотримання, рейдові групи
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