У МОЗ розповіли, як завтра перевірятимуть учнів перед складанням ЗНО

Віктор Ляшко нагадав, яким чином завтра перевірятимуть учнів перед складанням зовнішнього незалежного оцінювання - зокрема, перед входом їх будуть опитувати про стан здоров’я медичними працівниками закладу, проведена термометрія.



Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент



“Хотів би нагадати, що завтра, 25 червня, відбувається старт зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд, органи місцевого самоврядування, департаменти освіти і охорони здоров’я, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів, головні державні санітарні лікарі областей, директори шкіл, а також вихователі зробили все можливе для того, щоб забезпечити безпечне проведення ЗНО в умовах карантину на території нашої країни… На завтра в кожній школі, яка є пунктом тестування, будуть організовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. Розроблені певні графіки, діти, які будуть приходити на здачу ЗНО, їм визначено час, на який вони повинні прийти, перед входом їх буде опитано про стан здоров’я медичними працівниками закладу, проведена термометрія, показано, чітко визначена аудиторія, в якій будуть здавати ЗНО”, - сказав Віктор Ляшко.



Він зазначив, що учні проходитимуть до аудиторій по стрілках. У самій аудиторії перебуватиме 15 осіб, а робочі місця будуть розставлені на відстані не менше 1,2 метра.



“По школах розставлені антисептики для обробки рук, в санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники. Все зроблено для того, щоб забезпечити безпечне проведення ЗНО”, - додав Віктор Ляшко.



За його словами, всім буде надано захисні маски, термометри є, у медпрацівників є захисні костюми, а біля шкіл буде організоване медичне чергування

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