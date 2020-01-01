Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 25 червня, очікується мiнлива хмарнiсть.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Мiсцями короткочасний дощ, гроза. Вночi та вранцi подекуди туман.
Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 23-28°.
У Луцьку 25 червня прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень – без опадів. Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 13-15°, вдень 25-27°.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Мiсцями короткочасний дощ, гроза. Вночi та вранцi подекуди туман.
Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 23-28°.
У Луцьку 25 червня прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень – без опадів. Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 13-15°, вдень 25-27°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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