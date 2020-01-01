Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 червня





Про це



Мiсцями короткочасний дощ, гроза. Вночi та вранцi подекуди туман.

Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 23-28°.



У Луцьку 25 червня прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень – без опадів. Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 13-15°, вдень 25-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 25 червня, очікується мiнлива хмарнiсть.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Мiсцями короткочасний дощ, гроза. Вночi та вранцi подекуди туман.Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 23-28°.У Луцьку 25 червня прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень – без опадів. Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 13-15°, вдень 25-27°.

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