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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 червня
У Волинській області завтра, 25 червня, очікується мiнлива хмарнiсть.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Мiсцями короткочасний дощ, гроза. Вночi та вранцi подекуди туман.
Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 11-16°, вдень 23-28°.

У Луцьку 25 червня прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень – без опадів. Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 13-15°, вдень 25-27°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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