Лучанці нарахували 18 тисяч гривень податку на нерухомість, якої у неї нема

Аллі Рогозіній помилково нарахували 17 800 гривень податку на нерухомість, якої у неї нема.



Жінка розповіла майже детективну історію, що з нею трапилась напередодні, інформує



Учора пані Алла дізналась, що є власницею 232 квадратів торгової площі. Їй прийшла платіжка з податкової на сумму 17800 гривень. Жінка одразу звернулась до податкової із запитанням, що це за податок. Коли дізналась відповідь, дивуванню не було меж.



"В податковій сказали, що зробити нічого не можуть, звертайтесь до суду. Послуги адвоката і держмито до суду – приблизно 5000 гривень. Якщо я не звернусь до суду, буду змушена платити, якщо заплачу невчасно, буде нараховуватись пеня. І як в такій державі, де повний бардак, жити?



Якась недобросовісна чиновниця не виконала належним чином своїх обов’язків, і я тепер повинна витрачати свої кошти (з пенсією 1638 гривень)?", – обурюється жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанціпомилково нарахували 17 800 гривень податку на нерухомість, якої у неї нема.Жінка розповіла майже детективну історію, що з нею трапилась напередодні, інформує Волинь24 Учора пані Алла дізналась, що є власницею 232 квадратів торгової площі. Їй прийшла платіжка з податкової на сумму 17800 гривень. Жінка одразу звернулась до податкової із запитанням, що це за податок. Коли дізналась відповідь, дивуванню не було меж."В податковій сказали, що зробити нічого не можуть, звертайтесь до суду. Послуги адвоката і держмито до суду – приблизно 5000 гривень. Якщо я не звернусь до суду, буду змушена платити, якщо заплачу невчасно, буде нараховуватись пеня. І як в такій державі, де повний бардак, жити?Якась недобросовісна чиновниця не виконала належним чином своїх обов’язків, і я тепер повинна витрачати свої кошти (з пенсією 1638 гривень)?", – обурюється жінка.

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