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Українським освітянам дозволили працювати без медогляду

Українським освітянам дозволили працювати без медогляду
На період дії карантину закладам освіти тимчасово дозволяється залучення працівників освіти до роботи без проходження попереднього та періодичних медичних оглядів.

Про це йдеться у коментарі Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо проходження профілактичних медичних оглядів працівниками освіти під час карантину, пише Освіта.ua.

У профспілці зазначають, що це передбачено постановою КМУ від 10.05.2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

«Таким чином, на період дії карантину тимчасово дозволяється залучення працівників освіти до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів», - підкреслили в Київській міській організації Профспілки працівників освіти і науки.

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Теги: медогляд, освіта, карантин
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