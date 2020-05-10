Українським освітянам дозволили працювати без медогляду
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На період дії карантину закладам освіти тимчасово дозволяється залучення працівників освіти до роботи без проходження попереднього та періодичних медичних оглядів.
Про це йдеться у коментарі Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо проходження профілактичних медичних оглядів працівниками освіти під час карантину, пише Освіта.ua.
У профспілці зазначають, що це передбачено постановою КМУ від 10.05.2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
«Таким чином, на період дії карантину тимчасово дозволяється залучення працівників освіти до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів», - підкреслили в Київській міській організації Профспілки працівників освіти і науки.
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Про це йдеться у коментарі Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки щодо проходження профілактичних медичних оглядів працівниками освіти під час карантину, пише Освіта.ua.
У профспілці зазначають, що це передбачено постановою КМУ від 10.05.2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
«Таким чином, на період дії карантину тимчасово дозволяється залучення працівників освіти до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів», - підкреслили в Київській міській організації Профспілки працівників освіти і науки.
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