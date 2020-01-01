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У Луцьку відкрили оновлене приймальне відділення фтизіопульмонологічного медцентру. ФОТО

У Луцьку відкрили оновлене приймальне відділення фтизіопульмонологічного медцентру. ФОТО
У середу, 24 червня, після капітального ремонту відкрили нове приймальне відділення Волинського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Волинської обласної ради.

Про це інформує власкор «ВолиньUA».

Директор КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Іван Нискогуз відзначив, що до ремонту медичної установи підійшли комплексно.

У Луцьку відкрили оновлене приймальне відділення фтизіопульмонологічного медцентру. ФОТО
У Луцьку відкрили оновлене приймальне відділення фтизіопульмонологічного медцентру. ФОТО

«Сьогодні ми відкрили повністю оновлене приймальне відділення. Також нам вдалося зробити комплекс з трьох палат для хворих на туберкульоз осіб, які перебувають під слідством. Для цього підключили систему відеоспостереження та встановили пункт для чергового поліцейського. Здійснена комп’ютеризація лікарні, закуплено нові захисні засоби. Спрощений доступ до лікарні людям з обмеженими фізичними можливостями, з вадами слуху чи зору. Хочу зауважити, що це капітальний ремонт, який передбачає повну заміну комунікацій, електрики, цегли. Крім того, ми відремонтували 9 палат-боксів на 4-му поверсі для хворих з особливо небезпечною формою туберкульозу. Всього витрачено 1,5 млн гривень коштів», - розповів Іван Нискогуз.

Директор медичної установи також додав, що у найближчий час в лікарні буде замінено ліфт.

У Луцьку відкрили оновлене приймальне відділення фтизіопульмонологічного медцентру. ФОТО
У Луцьку відкрили оновлене приймальне відділення фтизіопульмонологічного медцентру. ФОТО

«Новий вантажно-пасажирський ліфт закуплений. Зараз ведуться роботи з шахтою ліфта. Сподіваюся, у серпні він вже буде їздити».

У Луцьку відкрили оновлене приймальне відділення фтизіопульмонологічного медцентру. ФОТО

«Приємно бачити разючі зміни, які відбулися у закладі за останні два роки. Пригадую як у квітні 2018 року я завітав у диспансер. Мене вразив жахливий стан приміщення, осипана штукатурка, непривабливий зовнішній вигляд. Тоді фракція ВО "Свободи" звернулася до колег в обласній раді з проханням підтримати виділення коштів для термінового ремонту медичної установи. І ось сьогодні ми бачимо результати проведеної роботи - сучасний ремонт європейського рівня, комп'ютеризація, чистота та порядок. Так мають виглядати усі наші медичні установи, щоб в них було комфортно усім: лікарям, медсестрам та пацієнтам», - поділився враженнями від побаченого депутат Волинської облради Анатолій Вітів.

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Теги: фтизіопульмонологічний медцентр, ремонт, приймальне відділення, Іван Нискогуз
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